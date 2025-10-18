Sénégal: Plus de 3 000 femmes rurales initiées à l'éducation financière et à la gestion de projets

Plus de trois mille femmes issues du monde rural ont bénéficié d'un programme d'incubation à l'initiative de la Fondation Batonga du Bénin, avec l'appui de la Fondation Mastercard,

"Dans le cadre de ce programme, nous avons créé 103 cercles d'affaires dans les régions de Kolda et Sédhiou, formé plus de trois mille jeunes femmes et généré plus de cent emplois grâce à l'appui de business officiers et de facilitateurs communautaires", s'est réjouie Oumou Mbaye, cheffe de projet de la Fondation Batonga au Sénégal.

S'exprimant mercredi lors d'une conférence de presse tenue à Dakar, à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales, elle a rappelé que cette initiative vise à renforcer les capacités entrepreneuriales et économiques des bénéficiaires âgées de 14 à 35 ans.

Les participantes sélectionnées à travers un processus communautaire ont reçu des formations en éducation financière, épargne et microcrédit, mais aussi en maraîchage et en fabrication de savon, indique-t-on.

À l'issue du programme, les bénéficiaires auront une meilleure connaissance de l'éducation financière, en se familiarisant avec les notions de crédits et d'épargnes ainsi qu'une connaissance améliorée du système et des services financiers", a fait valoir Mme Mbaye.

Expérimenté au Bénin pendant trois ans avant son extension au Sénégal, le programme a connu une première phase de quinze mois dans le sud du pays, notamment à Sédhiou et Kolda. Une seconde phase, d'une durée de quatre ans, est prévue à partir de 2026, a-t-on appris des organisateurs.

Selon la directrice pays de la Fondation Batonga, Absa Guèye le programme promeut également l'alphabétisation, la formalisation des entreprises dirigées par des femmes et le renforcement de leurs compétences en gestion. Elle ajoute que ces dimensions sont essentielles pour l'autonomisation économique et sociale des femmes.