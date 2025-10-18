Sénégal: Plus de 3 000 femmes rurales initiées à l'éducation financière et à la gestion de projets

17 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Plus de trois mille femmes issues du monde rural ont bénéficié d'un programme d'incubation à l'initiative de la Fondation Batonga du Bénin, avec l'appui de la Fondation Mastercard,

"Dans le cadre de ce programme, nous avons créé 103 cercles d'affaires dans les régions de Kolda et Sédhiou, formé plus de trois mille jeunes femmes et généré plus de cent emplois grâce à l'appui de business officiers et de facilitateurs communautaires", s'est réjouie Oumou Mbaye, cheffe de projet de la Fondation Batonga au Sénégal.

S'exprimant mercredi lors d'une conférence de presse tenue à Dakar, à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales, elle a rappelé que cette initiative vise à renforcer les capacités entrepreneuriales et économiques des bénéficiaires âgées de 14 à 35 ans.

Les participantes sélectionnées à travers un processus communautaire ont reçu des formations en éducation financière, épargne et microcrédit, mais aussi en maraîchage et en fabrication de savon, indique-t-on.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'issue du programme, les bénéficiaires auront une meilleure connaissance de l'éducation financière, en se familiarisant avec les notions de crédits et d'épargnes ainsi qu'une connaissance améliorée du système et des services financiers", a fait valoir Mme Mbaye.

Expérimenté au Bénin pendant trois ans avant son extension au Sénégal, le programme a connu une première phase de quinze mois dans le sud du pays, notamment à Sédhiou et Kolda. Une seconde phase, d'une durée de quatre ans, est prévue à partir de 2026, a-t-on appris des organisateurs.

Selon la directrice pays de la Fondation Batonga, Absa Guèye le programme promeut également l'alphabétisation, la formalisation des entreprises dirigées par des femmes et le renforcement de leurs compétences en gestion. Elle ajoute que ces dimensions sont essentielles pour l'autonomisation économique et sociale des femmes.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.