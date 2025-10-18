Sénégal: La mairie de Ngathie Naoudé offre des équipements sanitaires à deux postes de santé

Ngathie Naoudé — La mairie de Ngathie Naoudé (centre) a offert, vendredi, des équipements sanitaires d'une valeur de 13 millions de francs CFA aux postes de santé de Ngathie Keur Oldy et de Ngoloum.

Le matériel a été remis aux établissements de santé bénéficiaires par Ibrahima Ayoba Faye, le premier adjoint de la maire de Ngathie Naoudé, une commune située dans la région de Kaolack.

Selon M. Faye, les équipements offerts aux postes de santé ont une valeur de 13 millions de francs CFA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Le conseil municipal ne ménagera aucun effort pour la prise en charge de vos besoins", a-t-il dit lors de la remise du matériel aux établissements de santé.

Selon M. Faye, le conseil municipal a offert aussi un ordinateur, une photocopieuse et d'autres fournitures de bureau d'une valeur de 3 millions de francs CFA au collectif des directeurs d'école de Ngathie Naoudé et de Ngoloum.

Vingt-quatre écoles ont reçu des fournitures scolaires achetées avec 6 millions de la mairie, a dit le premier adjoint du maire.

Selon Abdoulaye Bâ, un représentant du chef de village de Ngathie Keur Oldy, les équipements sanitaires ont été offerts aux postes de santé bénéficiaires à leur demande.

"On ne peut pas aspirer au développement sans des établissements de santé de qualité", a-t-il dit.

Fatou Assane Bâ, l'infirmière cheffe du poste de santé de Ngathie Naoudé, pense que le matériel offert est arrivé au bon moment.