Afrique: Classement FIFA - Le Sénégal maintient sa 18e place mondiale et reste deuxième du continent

17 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal conserve la 18e place au classement mondial masculin FIFA pour le mois de septembre, et reste deuxième au niveau africain, selon un communiqué publié vendredi par l'instance dirigeante du football mondial.

Dix-huitième mondial depuis plusieurs mois, le Sénégal garde toujours cette position, même après sa qualification à la Coupe du monde 2026 accompagnée d'une impressionnante série de 26 matchs sans défaite.

Les Lions ont battu le Soudan du Sud (5-0) et la Mauritanie (4-0), lors des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Dans ce nouveau classement, le Sénégal a obtenu 1650,61 points, enregistrant une progression de 5,38 points par rapport au mois précédent.

Le Maroc, première nation africaine au classement FIFA, a perdu une place au niveau mondial, passant de la 11e à la 12e position.

Le Niger est la nation ayant enregistré la plus forte progression, gagnant neuf places pour se hisser à la 25e position africaine et à la 108e au niveau mondial.

Depuis le mois d'août, l'Espagne a pris la première place du classement mondial, détrônant l'Argentine qui en était le leader depuis plusieurs années.

Classés troisièmes le mois dernier, les Argentins gagnent une place dans ce nouveau classement, prenant la deuxième position aux dépens des Français, désormais troisièmes.

La Grèce est le pays ayant connu le plus grand recul, chutant de huit places pour occuper la 48e position mondiale.

Le prochain classement de la FIFA est prévu le 21 novembre 2025.

