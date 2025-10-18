Sénégal: Tambacounda - Renforcement de capacités des acteurs de la protection sociale

Tambacounda — Des acteurs de la protection sociale de la région de Tambacounda (est), ont bénéficié d'un renforcement de capacités lors d'un atelier de deux jours organisé dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de protection sociale.

Cet atelier prévu jeudi et vendredi dans cette région du Sénégal oriental s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de protection sociale.

"La région de Tambacounda, carrefour stratégique à la croisée des frontières, se distingue par sa richesse culturelle et son potentiel économique. Toutefois, nous pouvons relever des défis qui sont le chômage des jeunes, l'enclavement et la précarité sociale", a déclaré Matar Sène, délégué générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale.

M. Sène s'exprimait jeudi en marge de l'ouverture de cet atelier qui s'est tenu dans les locaux de la gouvernance de Tambacounda sous la présidence de l'adjointe au gouverneur, chargée du développement Diarryatou Ndiaye.

Lors de cette rencontre, le délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale a mis en exergue la "pertinence" de la territorialisation des politiques de protection sociale.

Matar Sène a souligné qu'elle permet d'adapter les réponses aux réalités locales, d'impliquer les collectivités et de garantir la proximité des services sociaux de base.

"Les instruments de protection sociale tels que le registre national unique, le programme national de bourses de sécurité familiale, la couverture sanitaire universelle ou encore la carte d'égalité des chances visent à rapprocher les dispositifs de ceux qui en ont le plus besoin", a-t-il rappelé aux acteurs.

"Aujourd'hui, de nouvelles perspectives s'ouvrent avec la digitalisation des systèmes sociaux, l'implication croissante du secteur privé et la valorisation des données sociales comme leviers d'efficacité, de transparence et d'inclusion", a-t-il ajouté.

Le délégué général a évoqué également, la création des Pôles régionaux de protection sociale (PRPS). Il s'agit d'espaces de coordination territoriale visant à assurer la complémentarité des interventions, la cohérence des actions et la capitalisation des bonnes pratiques, afin d'éviter la dispersion des efforts et d'assurer une meilleure synergie entre acteurs, a-t-il expliqué.

Matar Sène a sensibilisé les acteurs de la région sur la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS 2016-2035).

"L'Etat ambitionne d'édifier un système inclusif, équitable et durable, garantissant à chaque Sénégalais, quel que soit son âge, sa condition ou son lieu de résidence, l'accès à une protection effective contre les risques sociaux", a-t-il fait valoir.