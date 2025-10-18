Sénégal: Kédougou - Le Festival des minorités ethniques officiellement lancé

17 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — L'adjoint au gouverneur de la région de Kédougou chargé du développement, El Hadji Mouhamadoul Moustapha Gaye, a présidé, vendredi, la cérémonie officielle de lancement de la septième édition du Festival des minorités ethniques , a constaté l'APS.

"Le développement est une action qui met en présence un certain nombre d'acteurs et qui appelle un certain nombre de facteurs [...]. Le développement passe par la vulgarisation des potentialités de la région mais aussi par la prise en compte des impératifs de cohésion sociale, de solidarité et d'entraide. La célébration des 72h du festival de minorités rentre parfaitement dans ce cadre", a-t-il déclaré.

La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée en présence du maire de la ville de Kédougou, Ousmane Sylla, du président du conseil départemental, Mohamadou Saliou Sow, des représentants des ethnies minorités et des partenaires financiers et techniques du festival.

L'adjoint au gouverneur chargé du développement a félicité l'Association des minorités ethniques de Kédougou et tout le comité d'organisation de cette 7e édition.

"Nous espérons que ce festival servira à maintenir la cohésion sociale dans la région de Kédougou et permettra de maintenir un climat social apaisé dans lequel nous vivons pour que les politiques publiques éditées au niveau central puissent être mises en oeuvre dans la tranquillité", a-t-il dit.

L'édile de la ville de Kédougou, Ousmane Sylla, a invité pour sa part la jeunesse à oeuvrer pour la valorisation et la préservation du patrimoine culturel de cette région du sud-est du Sénégal.

"Vous êtes les héritiers de ce riche patrimoine [...], préservez-le, valorisez-le, modernisez-le. Dans un monde où les repères s'effacent, parfois la culture reste votre boussole, votre ancrage et votre fierté [...] faites-en un outil de réussite, de création et de rayonnement pour toute la région de Kédougou", a-t-il lancé aux nombreux jeunes ayant pris part à cette cérémonie officielle.

"Le festival des minorités ethniques est une preuve éclatante que la diversité n'est pas une faiblesse, mais une force. Ici, à Kédougou, nous affirmons avec fierté que la culture n'a pas de frontières, que la fraternité est notre héritage, et que la paix est notre horizon commun", a affirmé le maire.

Axée sur le thème "La culture sans frontière, vecteur de cohésion sociale", le Festival des minorités ethniques de Kédougou va se poursuive jusqu'au dimanche 19 octobre.

