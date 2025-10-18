Sénégal: Kaffrine - Plusieurs espaces publics de la ville désencombrés

Kaffrine — La préfète du département de Kaffrine (centre) , Aissatou Ndiaye Diallo a procédé, jeudi, au lancement d'une vaste opération de désencombrement pour libérer plusieurs espaces publics faisant l'objet d'une occupation anarchique, a constaté l'APS.

L'opération a démarré à l'entrée de la ville, sur la Route nationale 1, avant de se poursuivre jusqu'au marché central, sous le regard des occupants, dont la plupart "ont bien collaboré".

Elle s'est déroulée avec l'appui des agents du cadre de vie, de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), des forces de défense et de sécurité, des services municipaux, de l'urbanisme, de la Société nationale de l'électricité (SENELEC) et de la société privée ERA.

Un important dispositif matériel a été mobilisé notamment des camions-bennes, des engins de ramassage, des Caterpillar, des râteaux entre autres.

Si certains occupants ont exprimé leur désaccord face à la rapidité des opérations, d'autres ont, en revanche, salué cette initiative visant à rendre plus fluides la circulation et à assainir le cadre de vie urbain.

"Il s'agit d'une opération de désencombrement, et non de déguerpissement", a précisé l'autorité préfectorale.

"Le processus a démarré depuis deux semaines, à la suite d'instructions du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, demandant à toutes les autorités administratives de recenser les occupations illégales sur la voie publique", a rappelé la préfète de Kaffrine

"Sur cette base, nous avons travaillé avec les collectivités territoriales, les services de l'Urbanisme, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les associations de commerçants. Des concertations, sommations et campagnes de communication ont été menées pour permettre aux occupants de libérer les emprises", a expliqué la représentante de l'État dans le département.

Aissatou Ndiaye Diallo a précisé qu'à l'issue de cette phase préparatoire, il a été procédé jeudi au lancement effectif des opérations.

Au terme de la première journée d'opération, la préfète s'est dite "satisfaite" de l'adhésion de la population, tout en regrettant que "plus de 50 à 70 % des emprises concernées n'aient pas été volontairement libérées par leurs occupants, ce qui a retardé le travail".

La préfète de Kaffrine a rappelé "qu'un site aménagé à la Zone d'aménagement concerté (ZAC) de Kaffrine est prévu pour accueillir plusieurs centaines d'ouvriers".

Elle a également insisté sur la nécessité d'un "suivi rigoureux" des espaces libérés.

"Nous invitons les populations à ne pas revenir sur les sites dégagés. Un comité de suivi, en rapport avec la mairie, veillera à la préservation de ces espaces", a-t-elle averti.