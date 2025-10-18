Sénégal: Mama Diop et Adji Ndiaye parmi les joueuses présélectionnées pour les CAF Awards 2025

Dakar — Les footballeuses sénégalaises Mama Diop et Adji Ndiaye font partie des joueuses présélectionnées pour les CAF Awards 2025, a-t-on appris, vendredi, de la Confédération africaine de football (CAF).

La CAF a dévoilé une sélection de joueuses pour les sept catégories féminines.

Les CAF Awards sont la cérémonie annuelle de remise des prix aux meilleurs footballeurs africains de la saison.

Dix joueuses ont été présélectionnées dans chacune des sept catégories féminines. Il s'agira de désigner la meilleure joueuse africaine de l'année, la meilleure joueuse interclubs, la meilleure gardienne, la meilleure entraîneuse, la meilleure équipe nationale, le meilleur club féminin de l'année et la jeune joueuse de l'année.

Dans la catégorie meilleure joueuse figure une Sénégalaise, Mama Diop, une attaquante du RC de Strasbourg (France). La liste comprend la Ghanéenne Portia Boakye (Hapoel Petah Tikva, Israël), les soeurs malawites Tabitha Chawinga (OL Lyonnes, France) et Temwa Chawinga (Kansas City, États-Unis d'Amérique), les Zambiennes Barbra Banda (Orlando Pride, États-Unis d'Amérique), tenante du titre, et Rachael Kundananji (Bay FC, États-Unis d'Amérique).

La Marocaine Ghizlaine Chebbak (Al-Hilal FC, Arabie saoudite), meilleure buteuse de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2024 (5 buts), et sa compatriote Sanaa Mssoudy (AS FAR, Maroc), finaliste de la CAN 2024, les Nigérianes Esther Okoronkwo (AFC Toronto, Canada) et Rasheedat Ajibade (Paris Saint-Germain, France), championnes d'Afrique 2024, font également partie de la première présélection en vue de la succession de Banda.

Le Sénégal est également représenté dans les catégories meilleure gardienne et jeune joueuse de l'année par Adji Ndiaye, une footballeuse de l'AS Bambey, qui est doublement présélectionnée.

La liste des gardiennes est complétée par la double tenante du titre (2023-2024), la Nigériane Chiamaka Nnadozie (Brighton & Hove Albion, Angleterre), les Sud-Africaines Andile Dlamini et Sedilame Boseja (Mamelodi Sundowns, Afrique du Sud).

L'Algérienne Chloe N'Gazi (Olympique de Marseille, France), la Congolaise Fideline Ndoy (TP Mazembe, RDC), l'Égyptienne Habiba Emad (FC Masar, Égypte), la Ghanéenne Cynthia Konlan (Swieqi United, Malte), la Malienne Fatoumata Karantao (USFAS Bamako, Mali) et la Marocaine Khadija Er-Rmichi (AS FAR) sont les autres candidates.

L'équipe sénégalaise des Aigles de La Médina fait partie de la sélection en vue de l'attribution du prix du meilleur club féminin de l'année.

Voici la liste des présélectionnées dans les autres catégories :

meilleur joueuse interclubs de l'année

Les Botswanaises Gaonyadiwe Ontlametse et Maungo Maponga (Gaborone United), les Ivoiriennes Ami Diallo et Habibou Ouédraogo (ASEC Mimosas), l'Équato-Guinéenne Ana Maria Nchama (15 de Agosto), les Marocaines Sanaa Mssoudy et Doha El Madani (AS FAR), la Malienne Oumou Koné (USFAS Bamako), la Sud-Africaine Bambanani Mbane (Mamelodi Sundowns) et la Tanzanienne Jamila Rajab (JKT Queens) ;

meilleure entraîneuse de l'année

Adélaïde Koudougnon (U17 de Côte d'Ivoire), Siaka Gigi Traoré (ASEC Mimosas), Lamia Boumehdi (TP Mazembe), Genoveva Anonma (15 de Agosto), Lars Kim (Ghana), Jorge Vilda (Maroc), Bankole Olowookere (U17 du Nigeria), Justine Madugu (Nigeria), Desiree Ellis (Afrique du Sud), Carol Kanyemba (U17 de la Zambie) ;

meilleur club de l'année

Gaborone United (Botswana), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), TP Mazembe (RDC), 15 de Agosto (Guinée équatoriale), USFAS Bamako (Mali), AS FAR (Maroc), Bayelsa Queens (Nigeria), Aigles de La Médina (Sénégal), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), JKT Queens (Tanzanie) ;

meilleure équipe nationale de l'année

Les U17 du Cameroun, les U17 de la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Maroc, le Nigeria, les U17 du Nigeria, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et les U17 de la Zambie ;

meilleur jeune joueuse de l'année

Les Égyptiennes Habiba Essam (Al Ahly), Habiba Sabry (FC Masar), la Ghanéenne Stella Nyamekye (Fort Lauderdale United), la Marocaine Doha El Madani (AS FAR), la Nigériane Shakirat Abidemi Moshood (Bayelsa Queens), la Sénégalaise Adji Ndiaye (AS Bambey), les Tanzaniennes Esther Maseke Marwa et Winfrida Gerald (JKT Queens), les Zambiennes Mercy Chipasula (Mighty Wanderers) et Ruth Mukoma (Zesco United).

La Confédération africaine de football va fixer la date et choisir le lieu de la cérémonie des CAF Awards.