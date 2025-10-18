Sénégal: La pirogue, le seul moyen de transport à Tiguéré, un village isolé par la crue du fleuve Sénégal

Tiguéré — La pirogue motorisée reste le seul moyen de transport entre Tiguéré et les autres localités de la région de Matam (nord), à cause de la crue du fleuve, a appris l'APS de l'enseignant Abdoul Aziz Bâ, un habitant de ce village de la commune de Nabadji Civol.

"Les eaux du fleuve refluent mais, jusqu'à présent, nous empruntons des pirogues motorisées pour rallier Matam, ville située à quatre kilomètres [...] Une fois qu'ils arrivent à quai, les voyageurs poursuivent leur chemin à l'aide de motos ou à pied", a expliqué M. Bâ.

Selon lui, une seule pirogue assure le transport des voyageurs entre Tiguéré et Matam, lieu de travail de nombreux habitants de ce village séparé du reste de la région par la crue du fleuve, depuis plusieurs semaines.

Les habitants de la zone vivent un "véritable calvaire", témoigne Abdoul Aziz Bâ.

Il signale que la pirogue ne peut transporter que 12 personnes, ce qui contraint les usagers à passer plusieurs heures d'attente avant la traversée du fleuve.

Le tarif du transport est de 250 francs CFA par personne, selon M. Bâ.

"Le matin, le lieu d'embarcation est plein de passagers, ce qui oblige le piroguier à faire plusieurs voyages. La pirogue est le seul moyen qu'on peut utiliser pour sortir du village de Tiguéré. Nous vivons une situation très difficile", raconte-t-il.

Arrivés à quai, à Matam, les usagers de la pirogue se rabattent sur des motos pour rejoindre le centre-ville à raison de 1 000 francs CFA la navette. Certains voyageurs font le trajet à pied en parcourant deux à trois kilomètres.

Abdoul Aziz Bâ réclame la construction d'un pont entre Tiguéré et Matam. "Nous en avons fait une revendication, mais rien n'a été fait. Nous continuerons à vivre le calvaire, s'il n'y a pas de pont", s'inquiète-t-il.