Sénégal: Un festival des quatre communes lancé à Saint-Louis pour assurer le volet culturel des JOJ

Saint-Louis — Un festival dit des quatre communes a été lancé vendredi à Saint-Louis en vue de favoriser l'intercommunalité et la participation des partenaires aux prochains jeux olympiques de la jeunesse prévus l'année prochaine au Sénégal.

"L'essentiel des compétitions se tiendront à Diamniadio qui fait partie du département de Rufisque et nous pensons qu'avec nos pairs nous pourrions jouer un rôle en assurant le volet culturel de ces jeux", a dit à l'APS Idrissa Thiaw, le coordonnateur de la plateforme "Visite Rufisque"

Entouré de quelques dignitaires Lebou, M. Thiaw a précisé que Rufisque, Dakar, Gorée et Saint-Louis sont les quatre communes qui participent à ce festival.

"Beaucoup d'activités auront lieu à Diamniadio, dans le département de Rufisque. Les JO, c'est le sport, mais en tant qu'habitants de Rufisque, des quatre communes, nous pouvons animer les JO du côté culturel", a-t-il plaidé, notant que "Rufisque peut devenir la capitale culturelle des JOJ".

Ce déplacement à Saint-Louis s'explique aussi par la volonté des organisateurs d'assurer "un portage" de ce festival itinérant étalé sur deux jours.

"Les JO représentent une opportunité majeure pour ces quatre premières communes et nous sommes là pour travailler sur l'intercommunalité et amorcer un changement de politique pour assurer un portage institutionnel de ce festival, qui se veut itinérant", a-t-il fait valoir.

Ils ont été accueillis au niveau de la mairie avant de se rendre visite au gouverneur de la région.

Un forum sur le climat est prévu dans l'agenda des organisateurs pour prévenir des dangers encourus par la mer et de l'impact des changements climatiques, a fait savoir M. Thiaw.