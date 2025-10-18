Sénégal: Sédhiou - Vers une synergie régionale pour booster le secteur privé dans le Pôle Sud.

Sédhiou — Un séminaire de deux jours consacré à une concertation régionale stratégique autour des problématiques trans-territoriales, a été clôturé vendredi à Sédhiou, dans le cadre du développement du secteur privé dans le Pôle Sud, a constaté l'APS.

Cette initiative, portée par le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de développement du secteur privé et de promotion de l'investissement.

Réunissant autorités administratives, élus territoriaux, services techniques et acteurs économiques, cette rencontre vise à "renforcer la cohérence des dynamiques régionales en matière de développement économique, en mettant l'accent sur les complémentarités territoriales et les filières porteuses".

Gnambi Sonko, conseiller technique au ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, a rappelé que le développement du secteur privé repose sur trois piliers fondamentaux : des territoires aménagés, des filières bien structurées et des entreprises performantes.

"Les territoires portent les filières, mais sans entreprises pour les valoriser, le potentiel reste inexploité ", a-t-il relevé.

Dans cette optique, le séminaire a pour ambition de réfléchir collectivement à la manière d'exploiter pleinement ces trois dimensions, en cohérence avec la vision stratégique Sénégal 2050.

La région de Sédhiou dispose d'atouts naturels considérables tels qu'un fleuve navigable, une couverture forestière dense, une biodiversité riche et un patrimoine historique valorisable.

Pourtant, malgré une densité entrepreneuriale classée 4e au niveau national, sa contribution au PIB reste parmi les plus faibles du pays. Une contradiction que les autorités souhaitent corriger à travers cette concertation.

"La majorité des entreprises locales ne sont actives que trois mois par an. Il est impératif de renforcer leurs capacités à opérer sur une base annuelle", a insisté Gnambi Sonko.

Le gouverneur de la région, Diadia Dia, a plaidé pour un accompagnement renforcé des acteurs économiques locaux. Il a notamment insisté sur l'amélioration de l'accès aux financements pour les entrepreneurs, la mise en place d'infrastructures de production et de transport adaptées, l'assouplissement du cadre réglementaire pour faciliter l'investissement, la structuration des chaînes de valeur régionales.

Ce séminaire marque ainsi une "étape importante dans la territorialisation des politiques économiques nationales, en favorisant une approche concertée et intégrée entre les régions du sud. Il s'agit de bâtir une économie régionale résiliente, inclusive et compétitive, en s'appuyant sur les forces vives locales et les ressources endogènes".

La concertation de Sédhiou ouvre la voie à une nouvelle dynamique de développement territorial, où les régions ne sont plus de simples réceptacles de politiques publiques, mais de véritables moteurs de croissance, a souligné l'autorité administrative. Le défi reste désormais de traduire ces engagements en actions concrètes, durables et mesurables.