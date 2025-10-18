Du 20 au 24 octobre 2025, à Bamako (Mali), le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) va organiser la 5e édition du Marché des Innovations et Technologies Agricoles (MITA), en partenariat avec l'Institut d'Économie Rurale (IER) du Mali.

Le thème sera « Facilitation de l'accès aux technologies et innovations agricoles de gestion intégrée des sols ». Décideurs politiques, chercheurs et secteur privé vont se retrouver avec pour objectif d'accélérer l'adoption de solutions innovantes face à la dégradation des sols en Afrique de l'Ouest et du Centre. Un focus sera mis sur les technologies de gestion intégrée des sols, essentielles pour restaurer la fertilité des terres et garantir la sécurité alimentaire dans la région.

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, est invité à ce rendez-vous, tout comme ses homologues du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali, du Niger, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Tchad et du Togo. Ces pays sont bénéficiaires du Programme de Résilience des Systèmes Alimentaires (PRSA/FSRP).

« Le MITA 2025 explorera plus de 100 technologies et innovations éprouvées en gestion intégrée des sols et qui seront présentées par les instituts nationaux de recherche, les centres du CGIAR et le secteur privé. Ces technologies vont des biofertilisants augmentant les rendements de 40 %, au système de compostage rapide réduisant les coûts d'engrais de 60 %, au biochar capturant le carbone tout en restaurant la fertilité, et aux capteurs intelligents pour une gestion précise des nutriments », renseigne le communiqué du CORAF.

De son côté, Dr Moumini Savadogo, directeur exécutif du CORAF, souligne que : « Le MITA 2025 intervient à un moment charnière où la santé des sols déterminera l'avenir de notre sécurité alimentaire. Nous devons accélérer l'adoption de ces technologies de gestion intégrée des sols pour construire une agriculture résiliente, régénératrice et inclusive, particulièrement pour les jeunes et les femmes. »