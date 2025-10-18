Sénégal: Budget 2026 - La Tva devrait rapporter 1 559 milliards de FCFA

17 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Les chiffres contenus dans la Loi de finances initiale (Lfi) pour l'année 2026 sont désormais connus. Concernant la taxe sur la valeur ajoutée (Tva), les prévisions de recettes sont estimées à 1 559,1 milliards de FCfa, contre 1 409,1 milliards de FCfa en 2024. Cette hausse s'explique par une amélioration du rendement de la taxe, grâce à une meilleure administration de l'impôt.

Selon la Lfi, la Tva sur les biens et services à la consommation ainsi que celle appliquée aux importations représenteront à elles seules 84,5 % de ce montant.

762 milliards de FCfa en recettes additionnelles

Au-delà des recettes fiscales classiques, la programmation budgétaire prévoit également des recettes additionnelles estimées à 762,8 milliards de FCfa. Celles-ci proviendraient principalement de la mise en oeuvre de nouvelles mesures de mobilisation des ressources, telles que la taxation des jeux de hasard (300 milliards de FCfa) et l'amélioration des performances de l'administration fiscale (465,6 milliards de FCfa).

Pour 2026, le besoin global de financement est estimé à 6 059,2 milliards de FCfa. Cette enveloppe permettra de couvrir notamment un solde global de 3 709,2 milliards de FCfa. Le règlement des arriérés est chiffré à 300 milliards de FCfa, tandis que les amortissements s'élèvent à 1 782,8 milliards de FCfa.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.