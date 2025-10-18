Sénégal: Budget 2026 - La Tva devrait rapporter 1 559 milliards de FCFA

Les chiffres contenus dans la Loi de finances initiale (Lfi) pour l'année 2026 sont désormais connus. Concernant la taxe sur la valeur ajoutée (Tva), les prévisions de recettes sont estimées à 1 559,1 milliards de FCfa, contre 1 409,1 milliards de FCfa en 2024. Cette hausse s'explique par une amélioration du rendement de la taxe, grâce à une meilleure administration de l'impôt.

Selon la Lfi, la Tva sur les biens et services à la consommation ainsi que celle appliquée aux importations représenteront à elles seules 84,5 % de ce montant.

762 milliards de FCfa en recettes additionnelles

Au-delà des recettes fiscales classiques, la programmation budgétaire prévoit également des recettes additionnelles estimées à 762,8 milliards de FCfa. Celles-ci proviendraient principalement de la mise en oeuvre de nouvelles mesures de mobilisation des ressources, telles que la taxation des jeux de hasard (300 milliards de FCfa) et l'amélioration des performances de l'administration fiscale (465,6 milliards de FCfa).

Pour 2026, le besoin global de financement est estimé à 6 059,2 milliards de FCfa. Cette enveloppe permettra de couvrir notamment un solde global de 3 709,2 milliards de FCfa. Le règlement des arriérés est chiffré à 300 milliards de FCfa, tandis que les amortissements s'élèvent à 1 782,8 milliards de FCfa.