La Confédération africaine de football (CAF) a publié, ce vendredi 17 octobre, la liste des dix finalistes pour le trophée de la meilleure footballeuse africaine de l'année. Parmi elles figure la Sénégalaise, Mama Diop de Strasbourg auteure d'une saison pleine aussi bien en club qu'en sélection et la gardienne Adji Ndiaye de l'AS Bambey.

L'attaquante des Lionnes a marqué les esprits lors de la CAN féminine 2025 au Maroc, où le Sénégal a réalisé un parcours solide avant de s'incliner de justesse face à l'Afrique du Sud en quarts de finale. Véritable leader offensive, Mama Diop s'est distinguée par son efficacité devant le but et son influence dans le jeu collectif des Lionnes.

Adji Ndiaye de l'AS Bambey nommée pour le titre de meilleure gardienne d'Afrque

Sa nomination vient récompenser une régularité exemplaire et un impact croissant sur la scène continentale. Déjà citée parmi les meilleures buteuses lors des éliminatoires, la joueuse confirme sa montée en puissance et symbolise le renouveau du football féminin sénégalais, de plus en plus compétitif sur le plan africain.

Autre belle nouvelle pour le football féminin sénégalais : Adji Ndiaye, gardienne de l'AS Bambey, figure parmi les dix prétendantes au titre de Meilleure Gardienne d'Afrique de l'année. Internationale confirmée, elle s'est illustrée par ses arrêts décisifs lors de la dernière CAN féminine et ses performances régulières en club. Sa nomination aux CAF Awards 2025 vient saluer son talent, sa constance et la progression remarquable du poste de gardienne au Sénégal.

Les résultats définitifs seront dévoilés lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, qui se tiendra en décembre prochain. Mama Diop tentera d'inscrire son nom dans l'histoire en devenant la première Sénégalaise à décrocher cette prestigieuse distinction.

