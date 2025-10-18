Sénégal: Le Président Bassirou Diomaye Faye accueilli à Kigali par son homologue Paul Kagame

17 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé ce vendredi à Kigali, capitale du Rwanda, pour une visite officielle placée sous le signe du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

À sa descente d'avion à l'aéroport international de Kigali, le chef de l'État sénégalais a été accueilli avec chaleur et solennité par son homologue, Paul Kagame, président de la République du Rwanda.

Cette visite officielle illustre la volonté partagée des deux dirigeants de consolider un partenariat stratégique fondé sur les valeurs de solidarité africaine, d'innovation, et de développement durable.

Au programme de cette visite figurent des entretiens bilatéraux de haut niveau, la signature d'accords de coopération dans divers domaines, ainsi que des visites d'institutions rwandaises symbolisant la transformation économique et technologique du pays.

