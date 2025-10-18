Sénégal: Échauffourées entre supporters de 2 Asc - Les 9 jeunes de Khar Yalla et Grand-Yoff relaxés

Les centaines de riverains de Khar Yalla et Grand-Yoff qui ont pris d'assaut le palais de justice Lat-Dior pour assister à l'audience des huit jeunes interpellés lors d'un affrontement entre les supporters des Asc Darou et Dollé, sont rentrés soulagés. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a relaxé tous les prévenus.

Mouhamed Kane, Aly Ndiaye, El Hadji Youssoupha Ndiaye, Ndiogou Guèye, Paul Mendy. Oumar Diop,

Ousmane Sock, Mouhamadou Guèye (entraîneur) et Mamadou Ba étaient poursuivis pour vol commis la nuit (5 bonbonnes de gaz), dégradation de biens (véhicules) appartenant à autrui au cours d'action diverses, rassemblement sans autorisation et résistance.

Leur arrestation fait suite à des échauffourées entre des supporters des deux Asc citées.

Dans la nuit du 06 au 07 octobre, ils se seraient disputés sur l'installation de banderoles en préparatifs de la finale des navétanes prevue le 11 octobre. Vers 03 h matin, une foule immense s'est mise à sillonner les rues caillassant des véhicules sur son passage. Arrêtés par le commissariat de Grand-Yoff, qui est intervenu avec des grenades lacrymogènes, les 9 riverains

ont nié les faits devant la barre. Le représentant du parquet a requis l'application de la loi pénale. La défense a plaidé et obtenu la relaxe.