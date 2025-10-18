Sénégal: Golden Boy 2025 - Le Sénégalais Mamadou Sarr parmi les 25 finalistes

Le média italien Tuttosport a dévoilé la liste des 25 finalistes pour le Golden Boy 2025, récompensant chaque année le meilleur joueur européen de moins de 21 ans. Parmi ces jeunes talents figure le défenseur sénégalais Mamadou Sarr, actuellement solide titulaire au RC Strasbourg.

Fils de Pape Sarr, ancien métronome des Lions de la génération 2002, Mamadou Sarr continue de briller en Ligue 1 avec Strasbourg. À seulement 19 ans, il séduit par sa maturité, sa régularité et son sens du jeu, des qualités qui lui ont valu sa nomination parmi les favoris du Golden Boy 2025. Propriété de Chelsea, qu'il rejoindra à l'été 2026, le jeune défenseur attire également l'attention du staff national sénégalais, alors que la France tente de l'intégrer à ses équipes de jeunes.

Doué et Cubarsi en favoris, Sarr en outsiderPrésent aux côtés de talents comme Désiré Doué, grand favori, Warren Zaïre-Emery ou Arda Güler, Mamadou Sarr illustre le sérieux et le travail constants depuis sa formation à l'Olympique Lyonnais. Pressenti pour rejoindre la Tanière des Lions lors de la trêve internationale d'octobre, il a malheureusement dû renoncer à sa première convocation suite à une blessure.

Le teigneux défenseur pourrait renforcer l'équipe nationale lors du match amical tant attendu contre le Brésil à Londres le 15 novembre prochain. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs en héxagone, Sarr pourrait marcher sur les pas de son père en disputant la CAN et la coupe du monde avec le Sénégal.

La cérémonie du Golden Boy se tiendra en décembre à Turin, où sera révélé le successeur de Lamine Yamal, déjà lauréat et désormais inéligible. La présence de Mamadou Sarr parmi les finalistes confirme son statut d'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs d'Europe et un avenir brillant en club comme en sélection nationale.