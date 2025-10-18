Sénégal: Habib Diallo veut sa revanche - « La dernière fois, j'ai fait les qualifications et tout mais je ne suis pas parti »

De retour au FC Metz après la trêve internationale, Habib Diallo aborde cette fin d'année avec un objectif clair : décrocher une place dans la liste des Lions pour la Coupe du Monde 2026.

Appelé en renfort par Pape Bouna Thiaw lors du dernier rassemblement des Lions pour pallier le forfait de Boulaye Dia, l'attaquant messin a saisi sa chance avec autorité. Entré en jeu face à la Mauritanie, il a scellé la victoire des Lions (4-0) en inscrivant le dernier but d'une soirée historique, synonyme de qualification pour le Mondial.

En conférence de presse vendredi, le buteur de 30 ans a exprimé toute sa satisfaction et sa motivation. « Tout le monde est content. On est qualifiés, c'était l'essentiel, ce que l'on cherchait », a-t-il déclaré, visiblement fier d'avoir contribué à cette performance collective.

Auteur de son huitième but en 37 sélections, Diallo s'impose comme un attaquant de devoir, souvent efficace malgré une concurrence féroce sur le front de l'attaque sénégalaise. Entre Boulaye Dia, Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye, mais aussi Ismaïla Sarr et Assane Diao en phase de reprise, la bataille pour une place de titulaire en attaque s'annonce intense. Mais l'ancien Strasbourgeois ne veut plus rester à quai.

Mis à l'écart lors du Mondial 2022 au Qatar malgré sa participation aux qualifications, Habib Diallo n'a rien oublié. « C'est du fait du football, alors tu aimerais bien représenter ton pays à la Coupe du Monde, à la CAN ou à l'Euro. Tout le monde cherche ça. Je n'ai pas encore eu la chance de participer au Mondial. Lors de la dernière Coupe du Monde, j'ai fait les qualifications et tout mais je ne suis pas parti. Alors j'aimerais bien, même si c'est le coach qui décide. »

À quelques mois de la compétition prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada, le message est passé : Habib Diallo ne compte pas revivre la frustration de 2022. Travail, régularité et efficacité seront ses seules armes pour convaincre Pape Thiaw qu'il mérite enfin de vivre son rêve mondial.