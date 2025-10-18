Ethiopie: Lw pays et l'Arménie réaffirment leur engagement à renforcer leurs relations commerciales et d'investissement

Addis Ababa — L'Éthiopie et l'Arménie ont réaffirmé leur engagement à renforcer leurs relations commerciales et d'investissement, saluant le renforcement de leurs liens bilatéraux.

S'exprimant lors de la célébration du 34e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie à Addis-Abeba, le directeur général adjoint pour l'Europe et l'Amérique au ministère des Affaires étrangères, Mulie Tarekegn, a déclaré que les deux pays partageaient une riche histoire d'amitié et de coopération ancrée dans plusieurs siècles.

Aujourd'hui, une communauté dynamique d'Arméniens et d'étrangers d'origine arménienne résidant en Éthiopie, en particulier à Addis-Abeba, apporte une contribution significative au développement national dans divers domaines, a-t-il ajouté.

Les relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Arménie se sont développées ces dernières années dans divers secteurs, notamment l'éducation, les TIC et la numérisation.

Toutefois, la coopération entre les deux pays en matière d'investissement, de commerce et de tourisme n'atteint pas le niveau escompté, a fait remarquer le directeur général adjoint.

« Je pense qu'il est grand temps que les deux pays travaillent en étroite collaboration et déploient tous les efforts possibles pour renforcer leurs relations commerciales et d'investissement. »

Pour le directeur général adjoint, la volonté politique de haut niveau manifestée par les deux parties doit se traduire par la concrétisation d'opportunités considérables, d'autant plus que l'Éthiopie et l'Arménie partagent également des points de vue communs sur de nombreuses questions mondiales.

L'ambassadeur d'Arménie en Éthiopie, Sahak Sargsyan, a déclaré que les Arméniens étaient fortement présents en Éthiopie, où ils ont été accueillis par les Éthiopiens, ont refait leur vie et sont devenus partie intégrante de la société.

« Au cours des trois dernières décennies, nos relations ont progressé avec un élan positif. Cependant, il reste encore beaucoup à faire », a ajouté l'ambassadeur Sargsyan.

Saluant les liens durables et la coopération croissante entre l'Arménie et l'Éthiopie, il a révélé que quatre délégations arméniennes de haut niveau se sont rendues à Addis-Abeba au cours des cinq derniers mois seulement.

Les relations entre les peuples éthiopien et arménien remontent au IVe siècle.