Ethiopie: La FAO décerne un prix à l'ATI pour son projet phare de commercialisation agricole

Addis Ababa — L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a décerné le Prix FAO pour le progrès 2025 à l'Institut éthiopien pour la transformation agricole (ATI).

L'ATI a été récompensé pour son programme phare « Agricultural Commercialization Cluster » (ACC), qui a réussi à regrouper les agriculteurs en clusters afin d'améliorer leur accès au marché, d'adopter des innovations et d'augmenter durablement leur productivité, devenant ainsi un modèle de transformation pour d'autres régions.

Lors de la remise du prix, le directeur général de la FAO, QU Dongyu, a salué l'approche pionnière de l'ATI en matière d'autonomisation des agriculteurs et a appelé à la généralisation des pratiques agricoles efficaces.

« L'initiative de l'ATI reflète la vision de la FAO, qui consiste à transformer les systèmes agroalimentaires pour les rendre plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables, ainsi que la nécessité cruciale de partenariats efficaces pour concrétiser cette vision », a-t-il déclaré.

En acceptant le prix, Mandefro Nigussie, directeur général de l'ATI, a réaffirmé l'engagement continu de l'Institut en faveur de l'agriculture durable et du renforcement de la résilience.

« Cette reconnaissance par la FAO est à la fois un honneur et un appel à faire plus et mieux », a déclaré Nigussie.

« Les défis liés au changement climatique, à l'insécurité alimentaire et aux inégalités restent immenses. L'ATI est prête à continuer à travailler main dans la main avec ses partenaires pour développer les innovations, autonomiser les femmes et les jeunes, et mettre en place un système agricole résilient qui garantisse la prospérité des agriculteurs et des autres acteurs de la chaîne de valeur, tout en nourrissant les générations futures », a poursuivi Mandefro.

Le Prix d'excellence de la FAO récompense les personnes ou les institutions qui font preuve de performances exceptionnelles et ont un impact significatif dans le cadre de programmes alignés sur la mission de la FAO.

Cela comprend des travaux dans des domaines tels que la pêche, la sylviculture, le climat, les terres et l'eau, ainsi que la santé animale et végétale.

Selon le communiqué de presse de la FAO, ce prix peut être décerné à toute entité ou personne, y compris aux équipes ou aux employés de la FAO, pour une coopération technique ou un travail humanitaire exceptionnel au niveau national.