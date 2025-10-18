Ethiopie: Réussite du processus de collecte des agendas auprès de la diaspora éthiopienne dans six pays - ENDC

Addis Ababa — La Commission nationale éthiopienne pour le dialogue (ENDC) a annoncé avoir mené à bien le processus de collecte des propositions des communautés de la diaspora résidant en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, aux Émirats arabes unis, en Suède et au Royaume-Uni.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, le porte-parole de l'ENDC, Tibebu Tadesse, a déclaré que la diaspora éthiopienne dans ces pays avait montré son engagement en participant aux discussions.

Il a également souligné l'engagement de la Commission à adopter une position inclusive, participative et neutre dans la conduite des dialogues avec des individus et des groupes aux points de vue divers.

Le porte-parole a ajouté que les processus de collecte des points à l'ordre du jour en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, aux Émirats arabes unis, en Suède et au Royaume-Uni ont été menés à la fois en face à face et sur Internet.

Les discussions qui ont eu lieu dans les six pays ont été diverses et intenses, ce qui a permis d'identifier les facteurs à l'origine des divergences d'opinions sur les affaires éthiopiennes et de soumettre ces conclusions à la commission pour examen.

Outre la présentation de leurs agendas, les participants ont choisi des représentants qui prendront part à la conférence nationale de dialogue, a-t-on appris.

Les forums ont été menés efficacement par la diaspora éthiopienne, qui s'est engagée sans réserve dans le processus de consolidation de la paix.

Selon Tibebu, les zones qui ne sont pas physiquement accessibles à la Commission auront la possibilité d'enregistrer leurs programmes via Internet et de sélectionner leurs représentants.

L'ENDC se concentrera ensuite sur la collecte des programmes et l'élection des représentants dans la région du Tigré, a déclaré le porte-parole.

Des efforts sont en cours pour créer des conditions favorables au lancement du processus de collecte des programmes dans la région, en coopération avec les parties prenantes et les dirigeants de l'administration provisoire.

Le porte-parole a enfin déclaré qu'il espérait que le processus dans le Tigré pourrait commencer à la fin du mois.