Ethiopie: Le gouverneur de la NBE, Eyob, appelle à une réforme accélérée des quotes-parts du FMI

Addis Ababa — La Banque nationale d'Éthiopie (NBE) se félicite de l'augmentation de 50 % des quotes-parts du FMI, qu'elle considère comme une mesure positive visant à renforcer le filet de sécurité financière mondial et à améliorer l'accès aux ressources pour les pays membres.

Lors de la réunion du groupe III africain en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, le gouverneur Eyob Tekalign Tolina (PhD) a souligné l'importance de compléter ces progrès par un rééquilibrage opportun et équitable des quotes-parts qui reflète mieux le paysage économique mondial actuel, a déclaré la NBE dans un communiqué de presse envoyé à l'ENA.

« Si nous nous réjouissons de l'augmentation des quotes-parts et de sa mise en oeuvre rapide, l'urgence d'un rééquilibrage des quotes-parts ne saurait être surestimée », a déclaré le gouverneur Eyob.

« Pour de nombreuses économies africaines, dont l'Éthiopie, le FMI reste le maillon le plus fiable du filet de sécurité financière mondial. Les retards persistants dans le rééquilibrage risquent de priver ces économies du soutien nécessaire pour faire face aux incertitudes mondiales », a-t-il déclaré.

Il a également salué le consensus émergent visant à protéger les parts de quote-part des pays membres en développement, tout en soulignant la nécessité de remédier à la sous-représentation dans le cadre actuel.

« Dans le même esprit, a-t-il fait remarquer, les pays qui restent fortement sous-représentés, comme l'Éthiopie, devraient être prioritaires dans les futurs réajustements des quotes-parts afin de garantir un système financier international équitable, équilibré et inclusif. »