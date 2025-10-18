Ethiopie: Le président Taye assiste aux funérailles nationales de l'ancien Premier ministre kenyan Odinga

17 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le président Taye Atsek Selassie a assisté aux funérailles nationales de l'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga.

À son arrivée à l'aéroport international Jomo Kenyatta, le président Taye a été accueilli par de hauts responsables kenyans et par l'ambassadeur d'Éthiopie au Kenya, Bacha Debele.

La cérémonie funéraire nationale s'est déroulée au stade national Nanayo de Nairobi, en présence de dirigeants et de dignitaires de divers pays.

Selon le programme, les funérailles d'Odinga auront lieu le dimanche 19 octobre 2025 dans sa ville natale de Bondo.

Odinga est décédé à l'âge de 80 ans alors qu'il recevait des soins médicaux en Inde.

