Ethiopie: Le rôle du pays dans la paix mondiale mis en avant lors des discussions du ministre des Affaires étrangères Gedion à l'UNC

17 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu avec les membres du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) qui se trouvent à Addis-Abeba pour le séminaire annuel informel conjoint avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPSUA) qui se tient du 13 au 17 octobre 2025.

Selon le ministère des Affaires étrangères, la réunion a donné lieu à un échange de vues sur les questions régionales et mondiales relatives à la paix et à la sécurité.

Le ministre Gedion a souligné l'importance que l'Éthiopie accorde au rôle du CSNU dans la garantie de la paix et de la sécurité mondiales.

Les membres du Conseil de sécurité ont salué le rôle que joue depuis longtemps l'Éthiopie dans la paix et la sécurité mondiales et régionales.

La réunion a également donné lieu à des discussions constructives sur la nécessité de renforcer la coopération internationale pour résoudre les conflits en Afrique et dans le monde.

Les représentants permanents des membres du Conseil ont informé le ministre des travaux menés conjointement avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

Les deux parties ont eu une discussion approfondie sur la nécessité d'assurer la complémentarité et la coordination efficace entre le Conseil de sécurité des Nations unies et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

Le ministre Gedion a réaffirmé aux membres du Conseil l'engagement continu de l'Éthiopie, notamment en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, à jouer un rôle proactif pour assurer la stabilité dans la région.

Il convient de rappeler qu'Addis-Abeba a accueilli la seule réunion du Conseil de sécurité des Nations unies qui se soit tenue en dehors du siège de l'ONU à New York, le 28 janvier 1972, où le Conseil a tenu sa 1672e réunion.

