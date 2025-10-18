Ethiopie: Ethio Telecom lance le service Znexus pour faire progresser le pays vers le numérique

Addis Ababa — Ethio Telecom a lancé son service révolutionnaire Znexus, qui vise à fournir à des millions d'Éthiopiens un accès abordable à des téléphones intelligents, des tablettes, des ordinateurs portables et des PC clients légers.

Cette initiative est un élément crucial de la stratégie Horizon de l'Éthiopie, qui vise à transformer le pays en une société numérique d'ici 2027/2028.

Lors de l'événement de lancement, le PDG Frehiwot Tamiru a souligné l'importance de la fracture numérique dans le pays en déclarant que sur environ 85,9 millions de clients d'Ethio Telecom, seuls 47 millions utilisent actuellement Internet.

Le manque d'accès à Internet chez les clients restants est largement attribué à des problèmes d'accessibilité financière et à un déficit de compétences numériques. Ces obstacles ont limité leur accès à des services essentiels tels que la finance numérique, les services électroniques et l'agriculture intelligente, a-t-elle déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le service de télécloud Znexus est conçu pour combler ce fossé en matière d'accessibilité financière et d'utilisation », a déclaré Mme Frehiwot, soulignant le potentiel du service pour améliorer la culture numérique et favoriser l'inclusion financière.

En tirant parti de la technologie basée sur le cloud, Znexus réduit considérablement le coût des appareils, car toutes les applications seront hébergées dans le cloud, ce qui permettra aux utilisateurs d'y accéder sans avoir besoin de matériel haut de gamme.

Les appareils mis à disposition par Znexus comprennent des téléphones multifonctions, des tablettes, des stations de travail et des ordinateurs portables, tous conçus pour soutenir la vision « Digital First » de l'Éthiopie.

« Znexus contribuera sans aucun doute à réduire la fracture numérique parmi nos clients », a affirmé Mme Frehiwot, soulignant le rôle du service dans la promotion d'un accès équitable à la technologie.

L'expérience d'Ethio Telecom, qui a déjà fourni des services cloud à plus de 800 institutions, lui a permis d'acquérir une connaissance précieuse des besoins et des préférences des clients.

Actuellement, 936 villes bénéficient d'une couverture 4G ; d'ici la fin de l'exercice budgétaire, l'entreprise vise à fournir 3,5 millions d'appareils à bas prix, rendant ainsi la finance numérique accessible à un public encore plus large.

Les appareils Znexus seront équipés de systèmes intégrés et intégreront Telebirr, la solution de paiement mobile d'Ethio Telecom, permettant aux utilisateurs d'accéder facilement à la finance numérique.

Avec environ 57 millions de clients utilisant déjà Telebirr, l'introduction d'appareils abordables devrait permettre d'étendre encore cet écosystème financier numérique.

Ces nouveaux appareils seront non seulement abordables, mais aussi faciles à utiliser, avec une autonomie prolongée et des services préinstallés qui répondent aux divers besoins des consommateurs éthiopiens.

Frehiwot a conclu en soulignant l'importance de cette initiative pour parvenir à une Éthiopie prospère et numériquement autonome, positionnant le pays comme un leader de la transformation numérique dans la région.