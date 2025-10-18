Ethiopie: Le pays réaffirme son engagement à renforcer le leadership africain en matière de climat

Addis Ababa — Le ministère de la Planification et du Développement a réaffirmé la ferme volonté de l'Éthiopie de promouvoir le leadership de l'Afrique dans les forums internationaux sur le climat.

Un programme de reconnaissance organisé par le ministère à Addis-Abeba a rendu hommage aux personnes et aux organisations qui ont joué un rôle clé dans le succès de l'organisation du deuxième Sommet africain sur le climat (ACS2).

L'événement a réuni des hauts responsables, notamment le ministre des Affaires étrangères Gedion Timotheos, le ministre de la Justice Hanna Arayaselassie et des membres de la communauté diplomatique.

S'exprimant lors de la cérémonie de reconnaissance, la ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a souligné le leadership et la coordination de l'Éthiopie pour rendre le sommet participatif, collaboratif et véritablement panafricain.

« Les Africains ont montré au monde que nous ne sommes pas seulement des victimes du changement climatique, mais aussi des leaders dans la mise en oeuvre de solutions concrètes », a-t-elle déclaré.

La ministre a également souligné que le sommet avait permis de remettre en question les discours dominants sur l'Afrique en présentant le continent comme une source d'innovation, de résilience et d'opportunités pour relever les défis climatiques.

« Accueillir le sommet n'était pas seulement un privilège, mais une responsabilité continentale, afin d'amplifier la voix unifiée de l'Afrique sur l'action climatique, le développement durable et la croissance verte », a-t-elle ajouté.

Elle a également souligné que le gouvernement éthiopien s'engageait à tirer parti du succès de l'ACS2 en traduisant ses résultats en actions concrètes. L'Éthiopie entend maintenir cette dynamique et renforcer encore le rôle de l'Afrique dans les instances mondiales consacrées au climat, notamment lors de la prochaine COP30 et au-delà.

« En partenariat avec les autres nations africaines et la communauté internationale, nous continuerons à oeuvrer pour une Afrique durable, résiliente et prospère », a-t-elle conclu.