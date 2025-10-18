Tunisie: Plus de 20 000 Tunisiens ont obtenu un visa pour l'Italie cette année

L'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a annoncé que plus de 20 000 visas ont été délivrés par son pays aux ressortissants tunisiens depuis le début de l'année 2025, un chiffre en nette hausse par rapport aux années précédentes.

Dans une déclaration accordée à Expresse Fm, Prunas a souligné que cette augmentation concerne notamment les visas de travail et les visas étudiants, précisant que ces derniers sont passés de 800 en 2024 à près de 2 000 en 2025. Le taux global d'acceptation dépasse actuellement 85 %, a-t-il ajouté.

Le diplomate a mis en avant la volonté de l'Italie de promouvoir la migration légale et de réduire la migration irrégulière, notant que le nombre de départs illégaux depuis la Tunisie vers l'Italie a chuté de manière spectaculaire : de centaines de milliers en 2023 à moins de 30 000 en 2024, puis à environ 4 000 en 2025.

« L'Italie et l'Europe ont besoin de main-d'oeuvre qualifiée. L'objectif est de créer des voies d'accès sûres et organisées pour les personnes disposant des compétences nécessaires », a déclaré l'ambassadeur, tout en saluant la coopération entre les garde-côtes italiens et tunisiens qui a contribué à réduire les drames en mer.

Prunas a par ailleurs précisé que l'Italie a octroyé 8 000 visas de travail en 2024, un nombre supérieur à celui des arrivées irrégulières la même année. Il a affirmé que cette dynamique encourage désormais les Tunisiens à opter pour les procédures légales.

Il a également rappelé que l'Italie finance plusieurs programmes de coopération et de formation en Tunisie, pour un montant total de huit millions d'euros, destinés à renforcer les compétences liées aux investissements italiens.

Enfin, le diplomate a appelé à un équilibre entre la mobilité professionnelle et la préservation des compétences tunisiennes, avertissant qu'une fuite massive des talents représenterait « un défi économique majeur » pour la Tunisie.