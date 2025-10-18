Une délégation du ministère du Commerce et du Développement des exportations, conduite par Mourad Ben Hussein, directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX), s'est rendue à Wuhan, dans la province chinoise du Hubei, dans le cadre du renforcement de la diplomatie économique et des efforts de promotion de l'huile d'olive tunisienne sur le marché chinois.

La délégation était accompagnée par l'ambassadeur de Tunisie à Pékin, Adel Arbi, et par Abdelkhalek Dhedhkar, représentant du département de la coopération économique et commerciale.

Au cours de cette visite, le groupe tunisien a tenu plusieurs rencontres avec des responsables du ministère du Commerce du Hubei, ainsi qu'avec des représentants d'entreprises chinoises et des chambres de commerce et d'industrie locales.

Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer les services logistiques et portuaires pour faciliter les procédures commerciales et l'exportation de l'huile d'olive tunisienne vers cette province, qui compte près de 70 millions de consommateurs. À cet effet, la délégation a rencontré Xu Baofu, directeur général de la société de services portuaires Yangluo à Wuhan.

Le programme a compris une visite des infrastructures du port et des installations logistiques destinées à l'exportation des produits chinois et à l'importation de marchandises étrangères.

Une manifestation économique et commerciale a par ailleurs été organisée pour promouvoir l'huile d'olive tunisienne, les dattes et d'autres produits locaux, avec la projection de films promotionnels et des séances de dégustation.

La délégation tunisienne a aussi pris part à des activités promotionnelles au sein du plus grand centre commercial d'Asie, en coordination avec la commission commerciale de la province et en présence de plusieurs acteurs économiques et médias locaux.

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par la Tunisie pour renforcer sa présence sur les marchés chinois à fort potentiel.