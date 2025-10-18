Afrique: Coopération Türkiye-Afrique - Cap sur 75 milliards de dollars d'échanges

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a salué l'excellence des relations entre son pays et les États du continent africain, appelant à une coopération économique ambitieuse et mutuellement bénéfique.

Le 5e Forum économique et commercial Türkiye-Afrique s'est achevé, le vendredi 17 octobre 2025, au centre des congrès d'Istanbul, dans une atmosphère à la fois studieuse et tournée vers l'avenir.

Pendant deux jours, chefs d'entreprise, investisseurs et partenaires institutionnels ont croisé leurs visions pour faire de la coopération Türkiye-Afrique un levier de croissance partagée. Placée sous le thème « Renforcer les relations Türkiye-Afrique pour partager les gains communs », cette édition a réuni plus de 4 000 participants, dont 2 500 venus d'Afrique, autour de neuf panels et de cinq présentations nationales.

Clôturant les travaux, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a rappelé l'importance stratégique du continent africain dans la politique étrangère et économique de son pays. « En vingt ans de mandat, j'ai visité cinquante pays africains », a-t-il déclaré, soulignant la position géostratégique unique de la Türkiye, au carrefour de trois continents.

Dans un ton volontariste, il a plaidé pour de nouveaux partenariats économiques structurants, insistant sur une logique de coopération gagnant-gagnant. « Ankara est prête à soutenir les investissements dans tous les secteurs stratégiques », a-t-il affirmé.

Pour Nail Olpak, président du Conseil des relations économiques extérieures de la Türkiye (Deik), ce forum marque un tournant majeur. « Nous sommes déterminés à porter notre commerce bilatéral de 50 à 75 milliards de dollars », a-t-il annoncé.

Pour atteindre cet objectif, Ankara mise sur le développement des infrastructures logistiques et de transport, le renforcement des mécanismes de financement ainsi que sur la technologie, l'innovation et les start-ups. « La Türkiye et l'Afrique partagent un potentiel considérable dans des domaines tels que l'agriculture, la santé, l'énergie et les infrastructures », a-t-il ajouté.

Le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat, a rappelé que l'Afrique, avec 1,5 milliard d'habitants et un potentiel économique estimé à 3 500 milliards de dollars, s'impose comme l'un des pôles émergents de l'économie mondiale.

Selon lui, les échanges du forum ont permis d'identifier plusieurs secteurs prioritaires : la sécurité alimentaire, l'industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables et les infrastructures. « Nous croyons que les échanges noués ici se transformeront en projets concrets et en relations commerciales durables », a-t-il assuré.

Au nom de l'Union africaine, Francisca Tatchouop Belobe, commissaire au Développement économique, a salué la dynamique croissante entre Ankara et les capitales africaines, plaidant pour un transfert de compétences et la création de chaînes de valeur locales. Même tonalité chez Amany Asfour, présidente du Conseil des affaires de l'Afrique, qui a encouragé la Türkiye à implanter des unités industrielles sur le continent afin de renforcer la transformation locale.

Le vice-président sud-africain Paul Mashatile a illustré ces ambitions par l'exemple du groupe Arçelik, propriétaire de la marque Defy, qui emploie plus de 2 700 personnes et s'impose comme le plus grand fabricant d'électroménager d'Afrique subsaharienne.

En 2024, le volume des échanges entre son pays et la Türkiye a atteint 2 milliards de dollars, un niveau appelé à croître grâce à des projets conjoints dans les secteurs automobile, énergétique, minier et pharmaceutique.

Mashatile a invité les entreprises turques à investir dans les énergies renouvelables, les technologies vertes et la formation professionnelle, piliers d'une croissance inclusive et durable.

Au terme de ces deux jours d'intenses échanges, le Forum Türkiye-Afrique s'est imposé comme une plateforme stratégique pour bâtir des alliances économiques durables.

Entre ambitions partagées et projets concrets, Ankara et les capitales africaines entendent donner une nouvelle dimension à leur partenariat économique.

« La Türkiye et l'Afrique ont les cartes en main pour construire ensemble une prospérité partagée », a conclu Nail Olpak, sous les applaudissements nourris du public.