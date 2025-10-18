Cote d'Ivoire: Korhogo - 25 jeunes formés à l'observation électorale dans le cadre du projet 'Regards Croisés'

À quelques jours du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025, le Centre AHOU, en partenariat avec les Bénévoles de l'EMI, a organisé, le 15 octobre 2025, un atelier de formation à l'observation électorale à Korhogo, dans la salle de conférence de l'Espace Ami des Femmes.

Cette session, inscrite dans le cadre du projet "Regards Croisés : Femmes et Jeunes dans les Élections", vise à renforcer la participation citoyenne des jeunes et des femmes à travers la collecte de données rigoureuses sur leur implication dans le processus électoral.

Sous la coordination du Dr Anne Nadège Assahon, présidente du Centre AHOU et coordonnatrice du projet, 25 jeunes, dont 11 filles, composés d'élèves, d'étudiants et de membres d'organisations de la société civile, ont bénéficié de cette formation à Korhogo.

Au total, 150 observateurs seront formés et déployés dans les quatre localités ciblées : Yopougon, Cocody, Bouaké et Korhogo.

« Nous observons tout le processus électoral, depuis l'inscription sur la liste électorale, et nous formons nos observateurs afin qu'ils soient prêts pour le jour du scrutin », a expliqué le Dr Assahon.

Le projet, financé par European Partnership for Democracy (EPD) à travers le programme Women and Youth Democracy Engagement (WYDE), met un accent particulier sur la neutralité, l'éthique et le professionnalisme des observateurs. La formation comprend des sessions théoriques et des simulations pratiques à l'aide de tablettes et de grilles d'observation pour une remontée rapide et fiable des données.

Selon la coordonnatrice, cette initiative revêt un enjeu majeur : « Les jeunes représentent 75 % de la population et les femmes près de 48 %. Pourtant, leur présence dans le jeu électoral demeure marginale. Il est donc urgent de comprendre les causes de cette sous-représentation et de formuler des recommandations pertinentes aux institutions et aux partis politiques. »

Le projet "Regards Croisés" ambitionne de documenter les dynamiques de participation et d'exclusion, tout en promouvant l'engagement citoyen des jeunes et des femmes. Les observateurs sélectionnés, âgés de 18 à 35 ans, ont été retenus pour leur motivation, leur sens de l'éthique et leur disponibilité pour assurer une observation objective du scrutin.

Pour le Dr Assahon, cette démarche marque une première dans l'histoire de l'observation électorale en Côte d'Ivoire : « C'est la première fois qu'un projet s'intéresse spécifiquement à la participation des jeunes et des femmes. Nous avons foi que leurs contributions permettront de nourrir un plaidoyer solide en faveur d'une démocratie plus inclusive. »

Outre Dr Assahon figure parmi les formateurs, Dr Akoué Amiry, responsable en charge des observateurs et de l'analyse, qui a animé le thème : "Observation électorale et attitude de l'observateur". Quant à Kanga Amoin Aristide, assistante de projet chargée de la logistique, elle a animé une communication sur le projet "Regards Croisés : Femmes et Jeunes dans les élections présidentielles de 2025".