Cote d'Ivoire: Samatiguila - Les populations sensibilisées aux valeurs civiques et citoyennes

Le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, à travers sa Direction du civisme et de l'engagement citoyen, a initié une campagne de sensibilisation aux valeurs civiques et citoyennes dans le département de Samatiguila.

Cette campagne, qui s'est déroulée du 13 au 16 octobre 2025, visait à promouvoir l'amour de la patrie, à renforcer le sens de la responsabilité, la cohésion sociale et la participation citoyenne au sein de la communauté.

Elle a démarré par une cérémonie d'honneur à l'Emblème national, un acte fort symbolisant l'unité des fils et filles de la Nation ainsi que le respect des institutions. L'événement s'est tenu au Collège moderne de Kambirila-Sud, en présence du personnel administratif, des forces de défense et de sécurité, et des élèves.

Durant ces quatre jours, les sessions de sensibilisation se sont articulées autour des valeurs civiques, de la connaissance des symboles et valeurs de la République, ainsi que de la thématique de la responsabilité citoyenne.

La démarche a ciblé de manière exhaustive les différentes composantes de la société de Samatiguila et de la sous-préfecture de Kambirila, à savoir les jeunes de la sous-préfecture et du département, les organisations féminines, les acteurs des milieux agricole et rural, les artisans et travailleurs indépendants, ainsi que les fonctionnaires et agents de l'État des deux localités.

Près de 3 000 jeunes de Samatiguila et de la sous-préfecture de Kambirila-Sud ont été sensibilisés à travers cette campagne, qui a permis aux équipes de la Direction du civisme et de l'engagement citoyen de diffuser le message de respect des institutions de la République et des personnalités qui les incarnent, ainsi que les valeurs de fraternité, de solidarité et d'unité promues par le ministre Mamadou Touré à l'ensemble des forces vives du département.

Notons que ces activités ont enregistré la présence des autorités préfectorales et des chefs coutumiers.