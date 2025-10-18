Soudan: Jibril Ibrahim s'adresse à la session spéciale Russie-Afrique en marge du forum économique de Moscou

17 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Finances et de la Planification Économique, Dr. Jibril Ibrahim, a pris la parole lors de la session spéciale Russie-Afrique, organisée en marge du Forum Économique de Moscou.

Le ministre a souligné que le Soudan progressait vers la reconstruction et le développement durable et se réjouissait d'élargir les horizons de sa coopération stratégique avec la Fédération de Russie dans les domaines de l'investissement, du transfert de technologie et du renforcement des capacités chose qui aura un impact positif sur l'économie nationale et contribuera au renforcement du partenariat afro-russe.

Le Dr Jibril a affirmé que les relations entre le Soudan et la Russie connaissaient une croissance constante et un développement remarquable dans divers domaines, soulignant que la prochaine étape nécessiterait des efforts concertés et la construction de partenariats solides qui renforceraient la capacité du Soudan à exploiter ses vastes ressources pour le développement économique et à assurer la stabilité et la prospérité de sa population.

