Soudan: Renforcement de la coopération sociale et humanitaire entre le pays et le Qatar

Le ministre soudanais du Développement social, M. Muttasim Ahmed Saleh, a indiqué dans une publication sur Facebook qiu'il a rencontré à Doha la ministre qatarienne du Développement social, Mme Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi.

La rencontre a porté sur les questions de coopération humanitaire et sociale entre les deux ministères, ainsi que es impacts de la guerre au Soudan et les moyens de soutenir les programmes de réhabilitation des centres d'accueil, des orphelins et des femmes victimes de violences.

Les deux parties ont convenu de créer une équipe technique conjointe pour préparer un projet de protocole d'entente définissant les domaines de partenariat, notamment la protection sociale, le soutien à l'assurance santé des groupes vulnérables, et l'échange d'expériences.

Mme Al Nuaimi a réaffirmé l'engagement du Qatar à soutenir les initiatives convenues, tandis que M. Saleh a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement et le peuple du Qatar pour leur appui constant au Soudan dans les domaines de l'aide humanitaire et du développement.