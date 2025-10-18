Soudan: Le ministère de l'énergie et du pétrole signe un protocole d'entente avec l'institut russe des initiatives

Le ministère de l'Énergie et du Pétrole a signé, en marge de la Semaine de l'Énergie russe, un protocole d'entente avec l'Institut russe des initiatives en technologie pétrolière et gazière. La signature a été signé par l'ingénieur Mohamed Awad Al-Kheir Mohamed Saleh pour le Soudan et le directeur général Nikolai Kuznetsov pour l'institut russe.

La coopération vise à développer les standards et à évaluer la conformité dans le secteur de l'énergie et du pétrole, ainsi qu'à renforcer la formation des ingénieurs et techniciens soudanais avec leurs homologues russes. Des comités mixtes seront créés pour appliquer ces normes et préparer des propositions sur les questions d'intérêt commun dans l'industrie pétrolière et gazière.

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, l'ingénieur Al-Mu'tasim Ibrahim, et l'ambassadeur du Soudan en Fédération de Russie, Mohamed Al-Ghazali Siraj, ont assisté à la cérémonie de signature en plus de plusieurs représentants du ministère soudanais de l'Énergie.

Cette initiative constitue une étape importante pour le développement des systèmes de standards et la coopération technique avec la Russie.