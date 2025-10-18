Afrique: L'IA, nouveau défi pour les lycées français du continent

17 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le réseau des lycées français en Afrique francophone amorce un virage technologique. Réunis ce vendredi à Lomé, les professionnels de l'enseignement français à l'étranger (chefs d'établissements, enseignants formateurs, directeurs de département) ont engagé une réflexion sur l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les pratiques pédagogiques.

Cette rencontre sous-régionale a rassemblé des représentants du Togo et de plusieurs pays d'Afrique centrale, avec un objectif commun : adapter le modèle éducatif français aux évolutions technologiques mondiales.

Les discussions ont porté sur les innovations liées à l'IA, les opportunités qu'elle offre dans l'acquisition des savoirs, ainsi que sur les enjeux éthiques, pratiques et pédagogiques que son usage soulève.

L'ambition est de faire de l'IA un levier d'enrichissement des méthodes d'apprentissage, tout en formant les élèves à un usage critique et responsable de cet outil.

Dans un contexte de concurrence entre établissements internationaux, l'attractivité des lycées français est un sujet de préoccupation. L'intégration des nouvelles technologies est perçue comme un facteur stratégique pour maintenir le haut niveau de ces institutions et préparer les élèves aux réalités du monde contemporain.

Déjà engagés dans des réformes pédagogiques depuis la rentrée 2025 -- avec un accent mis sur les langues et les cultures du monde -- les lycées français implantés en Afrique francophone devront désormais aller plus loin en intégrant pleinement l'intelligence artificielle dans leurs outils et contenus éducatifs.

