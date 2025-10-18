Togo: Koamy Gomado réélu avec 100 % des voix à Golfe 1

Le ministre délégué chargé du Développement local, Koamy Gomado, a été reconduit vendredi à la tête de la commune Golfe 1, la plus grande municipalité de la capitale.

Candidat unique au poste de maire, M. Gomado a obtenu 100 % des suffrages. Son élection fait sens.

Ancien cadre de l'ANC (opposition), l'élu a créé un mouvement citoyen baptisé Tovia.

Dans son discours d'après-vote, le maire s'est engagé à poursuivre les projets structurants amorcés lors de son précédent mandat. Sous sa direction, la commune a lancé plusieurs initiatives en matière d'infrastructures urbaines, de développement économique local et de services sociaux de base.

S'étendant sur 36 quartiers, Golfe 1 joue un rôle crucial dans l'économie.

Elle abrite le Port autonome de Lomé (PAL), les deux grandes cimenteries Cimtogo et Cimco, ainsi que plusieurs grands hôtels comme Onomo et Sarakawa.