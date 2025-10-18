Ile Maurice: Les salaires moyens doivent encore doubler

Le Poverty & Equity Brief sur Maurice, publié par la Banque mondiale ce mois-ci, dresse un état de la pauvreté, de l'inégalité et de l'emploi dans le pays. Bien que le rapport ait été publié récemment, il s'appuie sur des données de 2023, notamment la Household Budget Survey, pour analyser la situation.

Le rapport soutient que l'île a réussi à réduire la pauvreté, avec des progrès notables chez certaines catégories de la population, tout en mettant en lumière les défis persistants, notamment le chômage des jeunes et la dépendance d'une partie des pauvres aux transferts publics.

Le Poverty & Equity Brief, montre que le seuil de pauvreté relative correspond à la moitié du revenu mensuel médian par adulte. Selon cette mesure, la part de la population vivant dans la pauvreté est passée de 10,4 % en 2017 à 8,4 % en 2023. La pauvreté touche davantage les enfants de moins de 16 ans, avec 15,7 % d'entre eux concernés et beaucoup moins les personnes âgées, qui représentent 3,1 %.

Si l'on prend le seuil utilisé pour les pays à revenu intermédiaire supérieur, soit 8,3 dollars par jour (en parité de pouvoir d'achat 2021), le taux de pauvreté est passé de 26,2 % en 2012 à 19,1 % en 2017. Selon les projections, il devrait encore baisser pour atteindre 13,3 % en 2025 et 11 % en 2027, confirmant la tendance générale à la réduction de la pauvreté dans le pays.

Parmi les personnes vivant dans la pauvreté, près de la moitié des pauvres ne travaillent pas et vivent grâce aux aides publiques, tandis que beaucoup de ceux qui travaillent sont dans le secteur informel, notamment le tourisme, la manufacture et les services domestiques. En référence au Continuous Multi-Purpose Household Survey, il est indiqué que le taux de chômage a reculé à 6 % au premier trimestre 2025, contre 6,2 % un an plus tôt, les femmes représentant toujours la majorité des chômeurs avec 57 %.

En revanche, le chômage des jeunes a augmenté à 19,8 %, avec une hausse plus marquée chez les jeunes hommes (17,9 %, +1,5 point) que chez les jeunes femmes (22 %, +0,5 point). Sur la même période, le taux de participation à la population active est resté stable à 59 %, la baisse chez les hommes à 69,1 % étant compensée par une légère hausse chez les femmes à 49,1 %.

D'un point de vue économique, la croissance a été estimée à 4,7 % en 2024, soutenue principalement par la construction et les services financiers, qui ont contribué chacun à hauteur de 0,7 point de pourcentage à la croissance globale, tandis que les secteurs traditionnels tels que l'agriculture et la manufacture se sont affaiblis.

Cette année, la croissance réelle du PIB, après avoir tenu compte de l'inflation, devrait ralentir à 3 % en raison du repli des activités dans le tourisme et la construction, indique le rapport. Le secteur de l'hébergement et de la restauration devrait croître de 1 %, soutenu par l'arrivée prévue d'environ 1,4 million de touristes, tandis que la construction devrait ralentir à 0,5 %, l'élan lié aux projets publics en cours et à venir s'atténuant.

Selon l'indicateur du World Bank's Prosperity Gap, les revenus moyens à Maurice devraient être multipliés par 2,4 pour atteindre le seuil de prospérité mondial fixé à 28 USD par jour (parité de pouvoir d'achat 2021), un multiplicateur nettement inférieur à la moyenne mondiale de 4,8 ce qui montre que les revenus locaux sont relativement proches de ce seuil que dans de nombreux autres pays. En ce qui concerne les inégalités, le Gini index est passé de 40 en 2017 à 37 en 2023, une amélioration largement attribuée aux aides publiques, qui représentent 62,1 % du revenu total des ménages les plus pauvres.