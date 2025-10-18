Togo: Fabre réélu à Golfe 4 grâce au parti au pouvoir

17 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Jean-Pierre Fabre a été réélu, vendredi, maire de la commune de Golfe 4 à Lomé, confirmant sa place de figure de proue de l'opposition. Mais cette reconduction ne doit rien au hasard : elle est le fruit d'un soutien décisif du parti au pouvoir, Unir.

Le président de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), longtemps en première ligne dans l'arène politique contre le régime en place, a vu sa candidature appuyée par la majorité présidentielle, qui n'a présenté aucun concurrent. Unir a mobilisé ses conseillers, ainsi que ceux de ses alliés, pour appuyer l'élu de l'opposition.

Ce soutien inattendu, dans un contexte politique souvent polarisé, envoie un signal fort d'ouverture. Il pourrait marquer le début d'une dynamique de gouvernance locale plus inclusive, reposant sur le dialogue et la coopération au-delà des lignes partisanes.

Jean-Pierre Fabre, qui entame ainsi un nouveau mandat à la tête de cette commune stratégique de la capitale, s'est engagé à poursuivre les projets en cours et à renforcer les actions en faveur du développement local et du vivre-ensemble.

Cette élection pourrait bien poser les bases d'un nouveau climat politique à Lomé, où les intérêts des citoyens prennent le pas sur les clivages politiques habituels.

