TUNIS/Tunisie — La Tunisie célèbre le 17 octobre, à l'instar de nombreux pays du monde, la Journée internationale du patrimoine culturel immatériel (PCI) proclamée en novembre 2023 lors de la 42e session de la Conférence générale de l'Unesco. Le thème de cette année est "Le patrimoine vivant incarne l'histoire des communautés, la résilience et les savoirs transmis de génération en génération".

De nombreux pays organisent, pour la seconde année consécutive, des activités éducatives et de sensibilisation au patrimoine immatériel en tant qu'élément de l'identité et de la culture des peuples en vue de le faire et d'encourager ainsi sa sauvegarde dans un contexte international marqué par des transformations majeures des coutumes et des traditions.

La Tunisie a ratifié en 2006 la convention de protection du patrimoine culturel immatériel qui se réfère selon l'Unesco en 2003 "aux pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.

Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine".

Nouveautés concernant les éléments nationaux et arabes communs du patrimoine culturel immatériel

La Tunisie est parvenue au cours des dernières années à enregistrer neuf éléments sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco dont cinq éléments figurent parmi les éléments arabes et maghrébins communs.

Les administrations chargées de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en Tunisie relevant du ministère des Affaires culturelles, ont récemment annoncé qu'ils sont en train de travailler sur la préparation du dossier d'inscription de la Jebba tunisienne au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.

La Directrice générale du Centre des arts de la culture et des lettres du Palais Ksar-said, Wajiha Sakouhi, a déclaré à l'Agence TAP que, parallèlement au dossier tunisien de la Jebba, une commission compétente prépare également un dossier d'inscription du costume traditionnel du gouvernorat de Mahdia afin de soumettre les deux dossiers à l'Unesco en mars 2026.

Elle a expliqué qu'il existe un nombre important d'éléments arabes communs auxquels la Tunisie a contribué en 2024 et 2025. En 2024, les dossiers relatifs au palmier dattier et aux fibres végétales, à l'art de la construction en terre cuite, à l'instrument du Ôud, et celui du Khôl ont été les dossiers qui ont enregistré le plus grand avancement dans les discussions au sein du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, a souligné Mme Sakouhi. En 2025, les dossiers relatifs au Cheval arabe et au Sambuk (bateau traditionnel) ont également été soumis.

Un travail sur un dossier arabe commun est actuellement en cours pour inclure le métier traditionnel de la poterie, qui sera également présenté en mars 2026 a-t-elle relevé.

Neuf éléments tunisiens sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco

La Tunisie a inscrit son premier dossier sur la liste du patrimoine culturel immatériel portant sur le Savoir-faire liés à la poterie modelée des femmes de Sejnane en 2018, outre trois autres dossiers nationaux, à savoir, celui de la Pêche à la Charfiya en 2020, celui de la harissa: savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales en 2022 et celui des Arts du spectacle chez les ṭwāyef de Ghbonten fin 2024.

Pour ce qui est des dossiers arabes communs, la Tunisie participé à l'inscription du "Palmier: savoirs, savoir-faire, traditions et pratiques" en 2019 et le dossier maghrébin "Le couscous: Savoirs, savoir-faire et pratiques liés à sa production et à sa consommation" en 2020.

Le dossier de « la calligraphie arabe : savoir-faire, savoirs et pratiques » a été inscrit en 2021 alors que celui de " la ciselure: arts, savoir-faire et pratiques" l'a été en 2023, sachant que le dernier dossier inscrit porte sur " le henné : rituels esthétiques et pratiques", a été inscrit en décembre 2024.

La Tunisie effectue chaque année un inventaire national du patrimoine culturel immatériel afin de contribuer à la sauvegarde de la mémoire nationale et des spécificités culturelles. Des travaux sont actuellement en cours pour inventorier dix nouveaux éléments qui sont à ajouter à cette liste, outre de l'inscription de 65 éléments en 2023 et 2024.

Traduction par Aïda Sghaier