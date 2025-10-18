Congo-Brazzaville: Actions sociales - LCR à la rescousse des écoles de Boulankio et de Ngatoko

Les deux établissements primaires bénéficient de la construction d'ouvrages communautaires, notamment un forage d'eau potable à l'école de Boulankio et l'aménagement en cours de la route d'accès à celle de Ngotoko. La délégation de La Congolaise des Routes (LCR), conduite par le directeur général adjoint, Jacques Almaless, a visité les deux sites le 15 octobre, dans le département du Pool.

À l'école primaire de Boulankio, la société LCR, concessionnaire de la Route nationale n°1 (RN1), a officiellement lancé les travaux de construction d'un forage d'eau. Dans cette zone où l'eau potable est difficilement accessible, la communauté locale attend impatiemment l'ouverture de ce forage. Le directeur général adjoint de LCR, Jacques Almaless, a rappelé les difficultés liées à ce projet, notamment la profondeur de la nappe phréatique estimée à près de 200 mètres. Des études techniques ont été menées pour garantir le succès de l'ouvrage.

Cette initiative de LCR s'inscrit dans le cadre de son programme de Responsabilité sociétale d'entreprise. Elle vise, d'après Jacques Almaless, à améliorer des conditions de vie et d'éducation au sein des écoles riveraines de la RN1. « Ce forage alimentera un château d'eau qui desservira l'école, notamment pour les besoins sanitaires et d'hygiène des enfants...

La mise en service du forage est prévue dans un délai d'un mois et demi », a-t-il expliqué. Il a souligné que ce projet fait suite aux travaux lancés en 2024 sur ce site, tels que la réhabilitation de la route d'accès et l'embellissement du cadre scolaire. Un appui dont s'est réjoui le chef du village de Boulankio, Jean Claude Pombi, évoquant un véritable soulagement pour les élèves et l'ensemble des habitants.

À une soixantaine de kilomètres de Brazzaville, l'école primaire de Ngatoko bénéficie elle aussi de l'attention de LCR. L'entreprise gestionnaire de la RN1 a entrepris la réhabilitation de plusieurs infrastructures, à savoir la réfection de la toiture de l'école, l'assainissement des blocs sanitaires, la remise en état des salles de classe, et surtout l'amélioration de la voie d'accès sur 400 mètres, particulièrement dégradée.

Selon le directeur de cette école, Fidèle Mayela, ce soutien de LCR est providentiel pour son établissement qui peine à démarrer l'année scolaire. « Beaucoup d'écoles du district n'ont pas encore ouvert leurs portes, faute de moyens. Grâce à cette aide, les enfants de Ngatoko peuvent entamer sereinement leur année scolaire », a-t-il déclaré.

Sensibilisation à la sécurité routière

Au-delà de l'aspect infrastructurel, la visite de terrain s'est accompagnée également d'actions de sensibilisation, visant à promouvoir les comportements essentiels à la protection des élèves sur la RN1. L'équipe de LCR a animé des séances pédagogiques sur l'importance des règles de sécurité routière, ainsi que la préservation des panneaux de signalisation.

« Ces panneaux sont essentiels à notre sécurité collective. Ce sont des codes qui parlent au conducteur, à l'usager. Ils signalent la présence d'enfants, les virages dangereux, les limitations de vitesse », a insisté Jacques Almaless. Il a ajouté que la démarche vise à responsabiliser les communautés riveraines de la RN1, notamment les enfants face aux dangers de la route.

Les 85 élèves de Boulankio et les 130 autres de Ngatoko ont également bénéficié de kits scolaires complets (Sacs, cahiers, stylos, etc.). Ce don vient soutenir les élèves en cette période de rentrée scolaire, à l'instar de Princilia Kinkela et Gerdon Nguié, respectivement en classe de CM2 et de CM1 à l'école de Boulankio. Ces écoliers ont exprimé leur engagement à bien travailler pour réussir leur année scolaire. « LCR redonne espoir aux parents qui peinent à offrir des fournitures scolaires à leurs enfants », a salué le directeur de l'école de Ngatoko.