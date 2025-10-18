Burkina Faso: Le Manifeste pour un nouveau panafricanisme remis au Capitaine Ibrahim TRAORÉ

17 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience, le vendredi 17 octobre 2025 en fin de matinée, une délégation de panafricains conduite par le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO.

En fin de séjour dans la capitale burkinabè où ils ont participé à la Rencontre internationale « Carrefour africain Thomas SANKARA », les participants, venus de 22 pays d'Afrique et du monde, ont remis un « Manifeste pour un nouveau panafricanisme » au leader de la Révolution Progressiste Populaire, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, en guise de soutien à son combat.

Le Président du Faso, en s'adressant à ses hôtes, a souligné l'importance de l'éducation et de la prise de conscience pour la jeunesse africaine, en mettant l'accent sur la nécessité de comprendre l'histoire et le monde actuel.

« Dans l'ordre mondial aujourd'hui, il n'y a que deux camps et chacun devra choisir. Ceux qui prétendent être neutres, soit ils n'ont absolument rien compris, soit ils ont le cerveau éteint », martèle le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Convaincu que le changement de mentalité, la lutte contre l'impérialisme et la poursuite de la révolution réservent un avenir meilleur à l'Afrique, le Chef de l'État a invité les panafricanistes à continuer à parler et à éduquer la jeunesse, pour renforcer sa compréhension du monde.

Pour le Ministre chargé de la Communication, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, « Ouagadougou est dorénavant le creuset de la révolution africaine. Et l'ensemble des idéaux de liberté, de dignité et de souveraineté qu'incarne le Président du Faso, (...) émerveillent les Burkinabè et tous les citoyens de bonne foi ».

Au nom des participants à la rencontre, le député sénégalais Guy Marius SAGNA a remis au Chef de l'Etat le « Manifeste pour un nouveau panafricanisme », inspiré par des figures révolutionnaires comme Thomas SANKARA, Kwamé NKRUMAH, Patrice LUMUMBA et bien d'autres.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.