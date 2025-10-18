Sénégal: Le Trésor Public obtient 33 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA.

En vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'Etat du Sénégal, le Trésor Public a réussi à obtenir ce vendredi 17 octobre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 44 milliards FCFA à l'issue terme de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor de364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication la somme de 30 milliards de FCFA. Au terme de l'opération, les investisseurs ont fait des soumissions globales de 41,198 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture de 137,33%.

Le montant des soumissions retenu est de 33milliards de FCFA et celui rejeté à 8,198 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 80,10%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec rendement moyen pondéré de 7,23% pour les bons et 7,71% pour les obligations de 3 ans.

Le Trésor Public entend rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 11 octobre 2026. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.

Concernant le remboursement du capital des obligations, il est prévu à la date d'échéance fixée au 13 octobre 2028. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 6,30% et ce dès la fin de la première année.