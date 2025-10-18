Soudan: CST pleure le chef de la tribu des Majanîn

18 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Conseil Souverain de transition pleure avec une grande tristesse le chef de la tribu des Maganeen, Sulaiman Jaber Jumaa Sahl, tué aujourd'hui avec un groupe de notables de la tribu, comprenant des cheikhs et des responsables locaux, à la suite d'une attaque menée par la milice d'Al-Duqlo, lors d'une réunion de réconciliation organisée par l'administration civile dans la région d'Al-Mazroub.

Le Conseil pleure également cet homme reconnu comme l'un des principaux dirigeants de l'administration civile soudanaise, un patriote dévoué qui a contribué à renforcer la paix sociale et soutenir les causes nationales.

Il était considéré comme un des sages de l'administration civile au Kordofan, connu pour son jugement avisé, sa sagesse, sa générosité et sa capacité à arbitrer les conflits locaux. Le Conseil souhaite qu'il repose en paix parmi les martyrs.

