Tunisie: Prix Katara du roman arabe 2025 - Le Tunisien Omar Jemli distingué pour un roman historique inédit

17 Octobre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par FATY

Tunis — L'écrivain tunisien Omar Jemli a remporté le prix du roman arabe Katara dans la catégorie romans historiques inédits, pour son oeuvre « Dien Bien Phu-Histoire de ceux que l'Histoire a oubliés ».

L'annonce du palmarès a eu lieu, jeudi, lors d'une cérémonie organisée à Katara Opera House à Doha (Qatar).

Créé en 2014 par le village culturel Katara, le prix Katara du roman arabe est l'une des distinctions littéraires les plus prestigieuses du monde arabe.

Ce concours, organisé par la Fondation Katara, récompense des oeuvres dans six catégories : romans publiés, romans inédits, romans historiques inédits, romans pour la jeunesse, études critiques et romans qataris.

Dans la catégorie des romans publiés, les lauréats sont Hamid Al-Ruqaimi (Yémen) pour "L'aveuglement de la mémoire", Rola Ghanem (Palestine) pour "Un souffle de liberté" et Mohammed Jubeiti (Palestine) pour "Le cuisinier qui a mangé son coeur".

La section des romans inédits a récompensé Ahmed Saber Hussein (Egypte) pour "Yafi", Saad Mohammed (Irak) pour "L'ombre du cercle" et Maryam Qush (Palestine) pour "Un rêve sur les cils de la Galilée."

Dans la catégorie études critiques, les prix sont revenus à trois des chercheurs : Sami Mohammed Amin Ahmed Al-Qudah (Jordanie) pour son étude "Les techniques narratives du roman moderne (le roman du Golfe comme modèle)", Abdul Razzaq Al-Masbahi (Maroc) pour "Répondre par le roman : étude des stratégies narratives culturelles" et Mohammed Musharraf Khader (Egypte) pour " Les stratégies narratives dans le roman arabe : dialectique de l'esthétique et de la culture dans les romans de l'après-printemps arabe".

Chaque lauréat de ces trois catégories reçoit une dotation de 30,000 dollars et son oeuvre sera traduite en anglais.

Dans la catégorie romans pour jeunes, les gagnants sont Rabih Farid Murshid (Syrie) pour "Jima et Juma dans nos Capitales connues", Samira Ben Issa (Algérie) pour "Sivar" et Naima Fannou (Maroc) pour "Des ailes de bois"

Chacun reçoit une récompense de 15,000 dollars.

Enfin, le prix du roman Qatari publié a été attribué à Huda Al-Nuaimi (Qatar) pour "Zafrana."

