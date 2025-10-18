Soudan: Le Ministre d'État au Ministère des Finances rencontre le Président de la BAD

Le Ministre d'État au Ministère des Finances et de la Planification Économique, conseiller Mohamed Nour Abdel Daim a rencontré le Président de la Banque Africaine de Développement (BAD), M. Sidi Ould El Tah, en présence du Sous-secrétaire de la planification au Ministère, Mohamed Bashar Mohamed, en marge des réunions annuelles du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale.

La réunion a examiné un certain nombre de questions d'intérêt commun, notamment celles liées au renforcement du partenariat entre le Soudan et la BAD dans le domaine des projets de reconstruction et de relance économique, pour soutenir le développement des secteurs de développement au Soudan.

Le Ministre d'État, a félicité M. Sidi Ould Tah pour sa nomination Président de la BAD et le succès remarquable qu'il a réalisé durant sa présidence à la Banque Arabe de Développement Économique en Afrique (BADEA).

De son côté, le Président de la BAD a dévoilé un programme intégré couvrant les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'eau, qui sera mis en oeuvre au Soudan pour restructurer les projets financés par la Banque dans le cadre de la prolongation du programme national concernant le Soudan, compte tenu des conditions de guerre actuelle qui ont empêché la mise en oeuvre d'un nouveau programme de financement après l'expiration du programme précédent à la fin de l'année dernière.

Pour sa part, Dr Bashar a souligné l'intérêt du gouvernement pour la définition des priorités des nouveaux projets en fonction des secteurs, saluant le soutien par la banque pour l'économie et la construction institutionnelle, ainsi que sa contribution à la sécurité alimentaire.