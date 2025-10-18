Sénégal: Thiès - Signature d'une convention de partenariat entre la ville et les délégués de quartier

Thiès — Le maire de la ville de Thiès Babacar Diop a signé jeudi avec les délégués de quartiers, une convention de partenariat visant à améliorer leurs conditions de travail et à structurer les modalités de collaboration entre ces représentants de l'Etat et l'institution municipale, a constaté l'APS.

"Je veux être toujours dans l'innovation, c'est pourquoi nous avons souhaité améliorer le cadre dans lequel nous travaillons avec ces délégués", a fait valoir le maire Babacar Diop.

Il a souligné l'importance d'inventer un mécanisme de collaboration servant d'outil de travail à la mairie pour mieux accompagner les délégués dans l'accomplissement de leur mission.

"C'est une première expérience que nous allons élargir aux 'Bajenu gox' (marraines de quartier), pour nous permettre de définir un cadre et des objectifs que nous devons ensemble atteindre", a annoncé Babacar Diop.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Grâce à cette convention prioritaire, la mairie versera chaque année une subvention aux délégués de quartier pour leur permettre d'accomplir des missions dans plusieurs domaines.

Selon le maire, la partenariat touche au recouvrement sur le foncier bâti non identifié dans les quartiers. "Ce sont des milliards de francs CFA que la Ville perd chaque année" , en termes de manque à gagner concernant le foncier bâti parce qu'elle ne connaît pas les propriétaires, déplore l'édile.

Ce mécanisme permettra à la Ville, a-t-il ajouté, de travailler avec les délégués à l'identification des propriétaires, et de les motiver en leur reversant un pourcentage des montants recouvrés.

La Ville de Thiès compte aussi se liguer avec les délégués de quartier et les conseils de quartier pour la prise en charge de la question sécuritaire, à travers la sécurité de proximité, un autre "axe très important" de cette convention, selon Babacar Diop.