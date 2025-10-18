Afrique de l'Ouest: Mise en oeuvre du PAJER - Moustapha Njekk Sarré en audience avec une mission de la BOAD

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d'appui aux jeunes entrepreneurs ruraux (PAJER), le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Njekk Sarré, a reçu en audience vendredi une mission de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD).

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Njekk Sarré a accueilli vendredi une mission officielle de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD). Leur audience s'est déroulée en présence d'une équipe de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), désormais placée sous la tutelle de son ministère.

« Les échanges ont porté sur le Projet d'appui aux jeunes entrepreneurs ruraux (PAJER), un programme structurant qui vise à créer 1 500 microentreprises, générer 15 000 emplois durables dans les secteurs agrosylvopastoraux et halieutiques, et mobiliser un financement global de 40 milliards de FCFA au profit de la jeunesse », a indiqué le ministre.

Ce projet intègre, selon lui, un dispositif complet de formation professionnelle et d'appui à l'entrepreneuriat. L'objectif est d'assurer une insertion durable des jeunes bénéficiaires.

« C'est une étape décisive vers l'autonomisation de la jeunesse et la dynamisation des filières porteuses de notre économie », a-t-il soutenu.