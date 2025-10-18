Sénégal: Formation des jeunes aux métiers de l'eau - Moustapha Njekk Sarré et le Dg de SEN EAU s'allient

Renforcer l'employabilité des jeunes à travers la formation en alternance, notamment dans les métiers de l'eau, c'est ce que vise le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Njekk Sarré. Pour y arriver, il s'est entretenu, vendredi, avec une délégation de SEN EAU, conduite par son Directeur général, Magatte Niang.

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique et la Société des Eaux du Sénégal (SEN EAU) veulent renforcer leur partenariat, en perspective de l'ouverture prochaine du Centre de formation professionnelle d'excellence dans les métiers de l'eau.

D'ailleurs, c'est ce qui justifie l'audience que le ministre Moustapha Njekk Sarré a accordée à une délégation de SEN EAU, conduite par son Directeur général, Magatte Niang.

« Nous avons évoqué plusieurs priorités : le développement de nouveaux axes de coopération ; l'amélioration de l'insertion professionnelle des jeunes et la valorisation de la chaîne de valeur des métiers de l'eau », a expliqué le ministre.

En réalité, ce partenariat s'inscrit dans la dynamique de la Grande offensive pour la formation professionnelle et l'emploi (GOFOPE), qui vise à renforcer l'employabilité des jeunes à travers la formation en alternance.

« Nous nous réjouissons de cette collaboration et demeurons pleinement engagés aux côtés de SEN EAU pour l'ouverture officielle du centre, prévue le mardi 21 octobre 2025 », a soutenu le ministre Moustapha Njekk Sarré.