Congo-Kinshasa: Éducation financière - L'Unicef forme 250 élèves de Kinshasa

Des élèves venus de différentes écoles de la ville de Kinshasa ont bénéficié d'une formation axée sur l'éducation financière, à la faveur d'un atelier organisé récemment par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) au collège Boboto.

La formation, à en croire la spécialiste des partenariats à l'Unicef en République démocratique du Congo, Paola Bottaro, a ciblé 250 enfants dont l'âge varie entre 15 et 17 ans. "C'est vraiment une journée de sensibilisation et de formation à l'inclusion financière. Nous avons des jeunes filles et des jeunes garçons, c'est pour l'égalité des genres. Nous avons 10 écoles et 250 élèves âgés de 15 à 17 ans", a-t-elle poursuivi.

Le chargé de la coordination genre à l'ONU Femmes, Henfi-Gauthier Fene-Fene, a souligné que cet atelie, organisé en marge de la Journée internationale de la fille célébrée le 11 octobre, est une opportunité de former les jeunes à la gestion financière et de promouvoir l'autonomisation économique des femmes, essentielle pour construire un avenir meilleur. "L'une de nos thématiques est l'autonomisation économique des femmes. Lorsque les femmes sont financièrement indépendantes, leur autonomisation suit ", a-t-il précisé.

"L'avenir et un monde meilleur" se construisent aujourd'hui, et nous avons choisi de travailler avec des enfants, car ils sont la relève de demain. Nous souhaitons mettre les filles au coeur de leur destin pour qu'elles apprennent et sachent qu'elles sont porteuses de changements pour demain", a-t-il renchéri.

En organisant cette formation, l'Unicef en accord avec ses partenaires dont l'ONU Femme, Equity BCDC et Finca, espère inculquer aux élèves une conscience de l'épargne, de l'importance de l'inclusion financière et de l'égalité des genres. Embole Epondo, élève au lycée Nakihinga, a exprimé sa satisfaction en ces termes:" Cette formation m'a vraiment beaucoup aidé, car je ne suis pas vraiment habitué à l'épargne. Je suis plutôt habitué à trop dépenser, mais aujourd'hui, cela m'a vraiment ouvert les yeux". Et de poursuivre:" Je retiens que si vous avez une entreprise et que vous générez des revenus, ou que vos parents vous donnent de l'argent, il est important de réserver une partie pour l'épargne. Quand vous dépensez, il faut aussi limiter vos dépenses et garder une part pour l'épargne, car les épargnes peuvent aussi nous aider à l'avenir".