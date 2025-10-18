Congo-Brazzaville: Règlement pacifique des différends - L'ambassadeur Guy Nestor Itoua prend part aux assises de l'IOMed

L'Organisation internationale pour la médiation (IOMed) tient ses assises du 15 au 20 octobre à Hong Kong, en Chine. En marge de celles-ci, l'ambassadeur Guy Nestor Itoua, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, a eu une séance de travail avec Teresa Cheng, candidate au poste de secrétaire général de l'IOMed dont l'élection aura lieu le 20 octobre.

La candidate, venue solliciter le soutien du Congo pour son élection, était accompagnée de Zhou Qian, directrice générale du département des affaires juridiques du bureau de la commission du ministère des Affaires étrangères chinois à Hong Kong.

En réponse à cette sollicitation, le diplomate congolais a mis en relief l'intensité des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre le Congo et la Chine, tout en rappelant que celles-ci sont rehaussées par la co-présidence du Forum sur la coopération sino-africaine.

La République du Congo qui compte parmi les premiers pays à avoir ratifié la convention portant création de l'IOMed adhère à la dynamique d'une communauté d'avenir partagé et à la perspective d'une coopération plus accrue dans le domaine du commerce, avec un traitement au taux zéro des tarifs douaniers.

Notons que l'IOMed a été créée à Hong Kong, en République populaire de Chine, le 30 mai 2025. L'idée d'une organisation internationale dédiée à la médiation remonte à près d'un siècle, à l'époque de la Société des Nations. Désormais, le monde dispose d'un cadre juridique institutionnel pour mettre en application l'article 33 de la charte des Nations unies portant sur les voies et moyens de règlement pacifique des différends entre un État et le ressortissant d'un autre État, et les différends commerciaux internationaux soumis par consentement mutuel.