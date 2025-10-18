Sénégal: Cumul d'avantages - Le PM Ousmane Sonko prévient les ministres et secrétaires d'État

18 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Dans une note circulaire, le Premier ministre Ousmane Sonko s'adresse aux ministres et secrétaires d'État qui jouissent toujours de cumuls d'avantages. Il appelle à cesser cette pratique, sur instruction du Chef de l'État Bassirou Diomaye Faye.

Dans la note, le Premier ministre n'y va pas par quatre chemins. « Il me revient que, dans certains départements ministériels, des agents continuent de cumuler les avantages liés à la détention de véhicules administratifs, notamment la dotation en carburant, et la perception de l'indemnité forfaitaire globale dont bénéficient les agents figurant à l'annexe II du décret n° 2021-03 du 6 janvier 2021 relatif aux véhicules administratifs », lance-t-il d'emblée.

Poursuivant, Ousmane Sonko demande la cessation immédiate du cumul d'avantages. « Par la Directive présidentielle n° 3 issue du rapport de l'Inspection générale d'État n° 37/2024 du 19 avril 2024, le Président de la République ordonne de mettre fin à cette pratique du cumul de la dotation en carburant avec l'indemnité forfaitaire globale. Je vous demande, par conséquent, de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre cette directive sans délai et m'accuser réception de la présente circulaire. »

